Айова-Сити, США, 16 января, 2024, 07:57 — ИА Регнум. Один из кандидатов для участия в выборах президента Америки предприниматель Вивек Рамасвами объявил о завершении своего участия в выборном процессе.

Phil Roeder Выборы в США

«Я принял решение выйти из президентской гонки», — сказал Рамасвами после объявления предварительных итогов голосования за кандидатуру от Республиканской партии в Айове.

Он признался, что позвонил сопернику Дональду Трампу, поздравил его с победой и заверил, что будет поддерживать его на выборах.

Как сообщало ИА Регнум, Дональд Трамп одерживает победу на предварительных выборах кандидата от Республиканской партии в штате Айова. Об этом говорят уже озвученные промежуточные результаты.

По итогам подсчёта 40 тыс. голосов за Трампа было отдано почти 52%.

Второй результат с большим отставанием у губернатора Флориды Рона Десантиса (20%), бывший постпред США при ООН Никки Хейли набрала 19,4%.

Вивек Рамасвами заручился поддержкой всего лишь 7,8% избирателей.