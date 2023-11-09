Вашингтон, 9 ноября, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Претендент на выдвижение в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами назвал лидера киевского режима Владимира Зеленского нацистом, а Украину — недемократичной страной. Об этом политик заявил в ходе дебатов, которые транслировал 8 ноября телеканал CNBC.

Сергей Корсун ИА REGNUM

Рамасвами подчеркнул, что Украина не образец демократии. В этой стране запрещены 11 оппозиционных партий, а все СМИ собраны в единое государственное телевизионное медиаобразование. Украинские власти пригрозили, что не будут проводить в этом году выборы, если США не дадут им ещё денег.

«Это недемократично. [Украина] прославила нациста в своих рядах, комика в штанах-карго, человека по имени Зеленский, который делает это в их собственных рядах», — заявил республиканец.

Он добавил, что русскоговорящие регионы ДНР и ЛНР, вошедшие в состав России, с 2014 года не являлись частью Украины и это неопровержимые факты.

Как сообщало ИА Регнум, другие участники дебатов от Республиканской партии не сошлись во мнениях по вопросу предоставления помощи Киеву. Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что запрошенные Белым домом для Украины $105 млрд — это «нелепая трата средств налогоплательщиков». Он призвал положить конец украинскому конфликту и подключить к этому европейцев.

По мнению экс-постпреда США при ООН Никки Хейли, Россия и Китай хотят видеть президентом человека, подобного Рамасвами. Хейли настаивает на поддержке украинцев оружием и боеприпасами. По её мнению, конфликт давно бы закончился, если бы Байден сделал всё для этого. Сенатор Тим Скотт для продолжения поддержки Киева потребовал отчета за бюджетные ассигнования.