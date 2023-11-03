Вашингтон, 3 ноября, 2023, 07:38 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Соединённых Штатов Америки Вивек Рамасвами назвал условие для отказа от приёма Украины в НАТО. В интервью телеканалу Sky News он заявил, что предложит президенту России Владимиру Путину сделку по этому вопросу в случае победы на выборах.

Иван Шилов ИА REGNUM США

В беседе с ведущим телеканала Пирсом Морганом кандидат в президенты США заявил, что в случае победы на президентских выборах в 2024 году предложил бы не присоединять Украину к альянсу при разрыве союза Российской Федерации и Китайской Народной Республики.

По его словам, именно Китай представляет для США угрозу, в связи с чем счёл бы приемлемым такой вариант решения конфликта на Украине. Он отметил, что, если президент России согласился с этим предложением, то США «заморозят нынешние разграничения».

Как передавало ИА Регнум, ранее Вивек Рамасвами в ходе выступления в Гудзоновском институте в Вашингтоне призвал Вашингтон учесть вхождение новых регионов в составе России с целью урегулирования украинского конфликта. Также он обратил внимание на то, что дальнейшее участие США в конфликте на Украине подталкивает Россию и Китай к укреплению отношений.