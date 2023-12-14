Москва, 14 декабря, 2023, 17:05 — ИА Регнум. Предвыборные заявления кандидата в президенты США Вивека Рамасвами никак не повлияют на его собственный рейтинг, но из-за схожей риторики могут добавить голоса другому кандидату от Республиканской партии — Дональду Трампу. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал старший научный сотрудник ИНИОН РАН, политолог-американист Борис Межуев.

Rod Lamkey — CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами

Ранее Рамасвами заявил, что урегулирование украинского конфликта потребует от Киева уступки восточных территорий. Также политик предложил в мирный договор включить обязательство о том, что Украину не примут в НАТО, если Россия выйдет из военного союза с Китаем. Политик отметил, что украинский конфликт не продвигает интересы США, а увеличивает риски мировой войны, и выступил за урегулирование конфликта на Украине и прекращение финансовой и военной поддержки Киева.

Политолог Межуев отметил, что высказывания Рамасвами перекликаются с предвыборной риторикой его однопартийца, экс-президента США Дональда Трампа.

«Не думаю, что он сможет перебить Трампа в своём пацифизме и антикитаизме. Сейчас Рамасвами работает против Трампа — на его поле. Единственная его позитивная сторона в том, что он на дебатах представляет интересы урегулирования конфликта и оттягивает гнев Никки Хейли, которая представляет республиканских ястребов, антироссийски настроенных членов партии», — заметил Межуев.

Он напомнил, что Никки Хейли также является одним из кандидатов в президенты США от Республиканской партии, однако её риторика кардинальным образом отличается от того же Трампа и Рамасвами. Межуев пояснил, что поскольку Трамп не участвует в дебатах, то основное противостояние внутри партии проходит между Хейли и Рамасвами. И в этом случае заявления последнего помогают укреплять авторитет и рейтинг Трампа, более мощного лидера, но с той же риторикой.

«В Рамасвами видят представителя Трампа, он как его аватар. И в этом смысле он может играть некую позитивную роль для избирательной кампании Трампа, но никакой больше роли он и его заявления не играют. И даже те голоса, которые он мог бы завоевать, отбить у Хейли, они пойдут, скорее, не ему, а Трампу», — добавил политолог.

По его мнению, Рамасвами сразу не входил в число наиболее перспективных кандидатов в будущие президенты США. И сейчас он продолжает терять лидерство.

К тому же на самом деле заявления представителя Республиканской партии не совсем соответствуют действительности, добавил Межуев.

«В той форме, в которой это излагается, — это мало приемлемо для всех. Во многом это голословные заявления, рассчитанные на то, чтобы просто призвать к переговорам обе стороны. Проблема заключается в том, что единственная возможность завершить конфликт — это его прекратить без условий и принять реалии, которые сейчас есть», — поделился политолог.

По его словам, Киеву не подойдут «предложения» Рамасвами, потому что Украина по-прежнему не готова признавать часть российских территорий. Для Москвы же неприемлемым станет призыв отказаться от союза с Пекином, поскольку сейчас это имеет важное значение и работает на перспективу.

«Но можно согласиться с тем, что Рамасвами говорит о риске мировой войны. Продолжение конфликта несёт огромные риски для всего мира. Оно затронет интересы всего человечества. Риски он обозначает правильно, но просто его предложения выглядят нелепо», — заключил Межуев.

Рамасвами 11 декабря признал, что российское ядерное оружие и гиперзвуковые ракеты лучше американских аналогов. По словам кандидата, союз России и Китая превратился в главную угрозу для США, а финансированием Киева Вашингтон только укрепляет этот альянс.

Как сообщало ИА Регнум, в газете The Wall Street Journal привели результаты предвыборного опроса в США 1500 человек, проведённого 29 ноября — 4 декабря. По его результатам, рейтинг кандидата в президенты США Дональда Трампа впервые превысил популярность действующего главы Белого дома Джо Байдена. Трамп назвал участие в борьбе за должность президента США «крестовым походом» против нынешнего руководителя Белого дома Джозефа Байдена.

Кроме того, американские избиратели уверены, что у экс-президента Трампа больше шансов справиться с палестино-израильским конфликтом, чем у действующего главы государства.