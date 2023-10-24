Вашингтон, 24 октября, 2023, 18:14 — ИА Регнум. Американцы заслуживают правительство, которое прекратит врать собственному народу. Об этом 24 октября заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами в соцсети Х.

Rod Lamkey — CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами

«Мы заслуживаем правительство, которое прекратит врать своему народу и попросту открыто расскажет о том, что мы знаем, а чего нет», — написал он.

Рамасвами указал на необходимость рассказать американцам о сфабрикованном деле, связанном с якобы вмешательством России в выборы президента США в 2016 году, когда победил Дональд Трамп.

Также он заявил, что считает необходимым раскрыть правду об оружии массового поражения в Ираке, о взятках Хантера Байдена, происхождении COVID-19, а также о том, как деньги американцев просаживаются на Украине.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Рамасвами призвал бороться с ложью Киева о Донбассе. По его словам, ложь, выставляющую Украину в хорошем свете, необходимо разоблачать. Политик указал на то, что республиканцы, поддерживающие украинский конфликт, распространяют такую же ложь о Донбассе, что и президент США Джо Байден.