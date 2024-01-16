Вашингтон, 16 января, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Один из кандидатов на участие в выборах президента США предприниматель Вивек Рамасвами объявил о завершении своего участия в выборном процессе.

«Я принял решение выйти из президентской гонки», — сказал Рамасвами после объявления предварительных итогов голосования за кандидатуру от Республиканской партии в Айове.

Он признался, что позвонил сопернику и экс-президенту Дональду Трампу, поздравил его с победой и заверил, что будет поддерживать его на выборах.

Кампания Рамасвами

В ходе своей предвыборной кампании Рамасвами пообещал, что, в случае победы на выборах в 2024 году, намерен вывести страну из НАТО.

Кроме того, Рамасвами заявлял, что урегулирование украинского конфликта потребует от Киева уступки восточных территорий. Также он предложил в мирный договор включить обязательство о том, что Украину не примут в НАТО, если Россия выйдет из военного союза с Китаем. Политик отметил, что украинский конфликт не продвигает интересы США, а увеличивает риски мировой войны, и выступил за урегулирование конфликта на Украине, прекращение финансовой и военной поддержки Киева.

Помимо этого, в ходе дебатов Рамасвами назвал лидера киевского режима Владимира Зеленского нацистом, а Украину — недемократичной страной.

Рамасвами подчеркнул, что Украина не образец демократии. В этой стране запрещены 11 оппозиционных партий, а все СМИ собраны в единое государственное телевизионное медиаобразование. Украинские власти пригрозили, что не будут проводить в этом году выборы, если США не дадут им ещё денег.

Он добавил, что русскоговорящие регионы ДНР и ЛНР, вошедшие в состав России, с 2014 года не являлись частью Украины и это неопровержимые факты.

Другие участники дебатов от Республиканской партии не сошлись во мнениях по вопросу предоставления помощи Киеву. Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что запрошенные Белым домом для Украины $105 млрд — это «нелепая трата средств налогоплательщиков». Он призвал положить конец украинскому конфликту и подключить к этому европейцев.

По мнению экс-постпреда США при ООН Никки Хейли, Россия и Китай хотят видеть президентом человека, подобного Рамасвами. Хейли настаивает на поддержке украинцев оружием и боеприпасами. По её мнению, конфликт давно бы закончился, если бы Байден сделал всё для этого. Сенатор Тим Скотт для продолжения поддержки Киева потребовал отчета за бюджетные ассигнования.

Вместе с тем бизнесмен и политик высказывал мнение, что созданные Россией ядерное оружие и гиперзвуковые ракеты лучше американских аналогов. По словам Рамасвами, союз России и Китая превратился в главную угрозу для США, а финансированием Киева Вашингтон только укрепляет этот альянс.

Киев получил от США достаточное финансирование, однако не смог достигнуть успехов на поле боя, в связи с чем бессмысленно продолжать его поддержку, резюмировал кандидат в президенты.

Первый праймериз в Айове

В ходе первых предварительных выборах кандидата от Республиканской партии в штате Айова победу одержал Трамп.

По итогам подсчёта 40 тыс. голосов за Трампа было отдано почти 52%.

Второй результат с большим отставанием уДесантиса (20%), бывший постпред США при ООН Никки Хейли набрала 19,4%.

Вивек Рамасвами заручился поддержкой 7,8% избирателей.

Перед этим экоактивисты предприняли попытку сорвать выступление Трампа накануне выборов кандидата на пост главы государства от Республиканской партии в штате Айова.

Предстоящие выборы в 2024 году

Выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. На выдвижение кандидатами от Республиканской партии на них претендуют экс-президент США Трамп, губернатор Флориды Десантис и бывший постпред США при ООН Никки Хейли.

Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, экс-губернатор американского штата Нью-Джерси Крис Кристи, экс-губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон и сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт. Действующий глава Белого дома Джозеф Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться на второй срок от Демократической партии.

Недопуск кандидатов

В конце декабря 2023 года госсекретарь штата Мэн Шенна Белоуз заявила, что власти отказали Трампу в допуске до предварительных выборов в регионе, так как он «участвовал в штурме Капитолия 6 января 2021 года». Позже Трамп подал апелляцию на решение госсекретаря.

После этого Госсекретарь штата Миссури Джей Эшкрофт в соцсети X (бывшая Twitter) пригрозил отстранить Байдена от участия в праймериз Демократической партии, если Верховный суд не восстановит Трампа в бюллетенях республиканского голосования в штатах Колорадо и Мэн.

Кроме того, Верховный суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в местных выборах по определению кандидата от республиканцев на президентских выборах 2024 года. До этого тот же суд признал причастность Трампа к штурму Капитолия 6 января 2021 года. Согласно судебному решению, политик своими публичными заявлениями «спровоцировал восстание», при этом оговорено, что причастность к «мятежу» не мешает бывшему президенту принять участие в выборах в 2024 году. Иски с требованием не допустить Трампа к участию в праймериз от Республиканской партии также подали ещё в 16 штатах.

Верховный суд США, чтобы избежать ситуаций, могущих привести к гражданской войне, отменит вводимые властями отдельных штатов запреты на участие кандидатов в президентских выборах 2024 года, остановить выдвижение Трампа уже сложно, отметил ранее в беседе с ИА Регнум старший научный сотрудник ИНИОН РАН политолог-американист Борис Межуев.