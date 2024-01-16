Обещал вывести США из НАТО: Рамасвами вышел из президентской гонки в США
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами объявил о выходе из предвыборной гонки
Вашингтон, 16 января, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Один из кандидатов на участие в выборах президента США предприниматель Вивек Рамасвами объявил о завершении своего участия в выборном процессе.
«Я принял решение выйти из президентской гонки», — сказал Рамасвами после объявления предварительных итогов голосования за кандидатуру от Республиканской партии в Айове.
Он признался, что позвонил сопернику и экс-президенту Дональду Трампу, поздравил его с победой и заверил, что будет поддерживать его на выборах.
Кампания Рамасвами
В ходе своей предвыборной кампании Рамасвами пообещал, что, в случае победы на выборах в 2024 году, намерен вывести страну из НАТО.
Кроме того, Рамасвами заявлял, что урегулирование украинского конфликта потребует от Киева уступки восточных территорий. Также он предложил в мирный договор включить обязательство о том, что Украину не примут в НАТО, если Россия выйдет из военного союза с Китаем. Политик отметил, что украинский конфликт не продвигает интересы США, а увеличивает риски мировой войны, и выступил за урегулирование конфликта на Украине, прекращение финансовой и военной поддержки Киева.
Помимо этого, в ходе дебатов Рамасвами назвал лидера киевского режима Владимира Зеленского нацистом, а Украину — недемократичной страной.
Рамасвами подчеркнул, что Украина не образец демократии. В этой стране запрещены 11 оппозиционных партий, а все СМИ собраны в единое государственное телевизионное медиаобразование. Украинские власти пригрозили, что не будут проводить в этом году выборы, если США не дадут им ещё денег.
Он добавил, что русскоговорящие регионы ДНР и ЛНР, вошедшие в состав России, с 2014 года не являлись частью Украины и это неопровержимые факты.
Другие участники дебатов от Республиканской партии не сошлись во мнениях по вопросу предоставления помощи Киеву. Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что запрошенные Белым домом для Украины $105 млрд — это «нелепая трата средств налогоплательщиков». Он призвал положить конец украинскому конфликту и подключить к этому европейцев.
По мнению экс-постпреда США при ООН Никки Хейли, Россия и Китай хотят видеть президентом человека, подобного Рамасвами. Хейли настаивает на поддержке украинцев оружием и боеприпасами. По её мнению, конфликт давно бы закончился, если бы Байден сделал всё для этого. Сенатор Тим Скотт для продолжения поддержки Киева потребовал отчета за бюджетные ассигнования.
Вместе с тем бизнесмен и политик высказывал мнение, что созданные Россией ядерное оружие и гиперзвуковые ракеты лучше американских аналогов. По словам Рамасвами, союз России и Китая превратился в главную угрозу для США, а финансированием Киева Вашингтон только укрепляет этот альянс.
Киев получил от США достаточное финансирование, однако не смог достигнуть успехов на поле боя, в связи с чем бессмысленно продолжать его поддержку, резюмировал кандидат в президенты.
Первый праймериз в Айове
В ходе первых предварительных выборах кандидата от Республиканской партии в штате Айова победу одержал Трамп.
По итогам подсчёта 40 тыс. голосов за Трампа было отдано почти 52%.
Второй результат с большим отставанием уДесантиса (20%), бывший постпред США при ООН Никки Хейли набрала 19,4%.
Вивек Рамасвами заручился поддержкой 7,8% избирателей.
Перед этим экоактивисты предприняли попытку сорвать выступление Трампа накануне выборов кандидата на пост главы государства от Республиканской партии в штате Айова.
Предстоящие выборы в 2024 году
Выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. На выдвижение кандидатами от Республиканской партии на них претендуют экс-президент США Трамп, губернатор Флориды Десантис и бывший постпред США при ООН Никки Хейли.
Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, экс-губернатор американского штата Нью-Джерси Крис Кристи, экс-губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон и сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт. Действующий глава Белого дома Джозеф Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться на второй срок от Демократической партии.
Недопуск кандидатов
В конце декабря 2023 года госсекретарь штата Мэн Шенна Белоуз заявила, что власти отказали Трампу в допуске до предварительных выборов в регионе, так как он «участвовал в штурме Капитолия 6 января 2021 года». Позже Трамп подал апелляцию на решение госсекретаря.
После этого Госсекретарь штата Миссури Джей Эшкрофт в соцсети X (бывшая Twitter) пригрозил отстранить Байдена от участия в праймериз Демократической партии, если Верховный суд не восстановит Трампа в бюллетенях республиканского голосования в штатах Колорадо и Мэн.
Кроме того, Верховный суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в местных выборах по определению кандидата от республиканцев на президентских выборах 2024 года. До этого тот же суд признал причастность Трампа к штурму Капитолия 6 января 2021 года. Согласно судебному решению, политик своими публичными заявлениями «спровоцировал восстание», при этом оговорено, что причастность к «мятежу» не мешает бывшему президенту принять участие в выборах в 2024 году. Иски с требованием не допустить Трампа к участию в праймериз от Республиканской партии также подали ещё в 16 штатах.
Верховный суд США, чтобы избежать ситуаций, могущих привести к гражданской войне, отменит вводимые властями отдельных штатов запреты на участие кандидатов в президентских выборах 2024 года, остановить выдвижение Трампа уже сложно, отметил ранее в беседе с ИА Регнум старший научный сотрудник ИНИОН РАН политолог-американист Борис Межуев.