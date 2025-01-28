Вашингтон, 28 января, 2025, 14:55 — ИА Регнум. Американский предприниматель Вивек Рамасвами в эфире телеканала Fox News заявил, что отказался возглавить министерство по повышению эффективности работы правительства (DOGE), потому что решил побороться за выборную должность.

Matt Rourke/AP/TASS Вивек Рамасвами

Изначально Рамасвами должен был возглавить это ведомство вместе с другим американским миллиардером Илоном Маском, однако недавно он отказался сделать это. Местные СМИ предположили, что между бизнесменами случился конфликт на почве разногласий по поводу дальнейшей работы DOGE.

«Я думаю, неверно так говорить. Но скажу, что у нас были разные подходы. Мой базировался на конституционном праве, в то время как для Маска приоритетом остаётся развитие технологий», — отметил он, отвечая на вопрос о конфликте с Маском.

Рамасвами также уточнил, что истинной причиной его отказа является желание побороться за выборную должность. По версии NBC, речь может идти о должности губернатора штата Огайо.

Как передавало ИА Регнум, президент США Дональд Трамп 12 ноября сообщил, что Маск и Рамасвами совместно возглавят будущий департамент государственной эффективности (DOGE). По его словам, они должны предложить его администрации путь по демонтажу правительственной бюрократии, сокращению избыточных правил, расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств.

Название нового министерства является отсылкой к Dogecoin (DOGE) — криптовалюте, сторонником которой является Маск. Сам бизнесмен назвал своё назначение «угрозой для бюрократии».