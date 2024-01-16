Вашингтон, 16 января, 2024, 07:24 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп одерживает победу на предварительных выборах кандидата от Республиканской партии в штате Айова. Об этом говорят уже озвученные промежуточные результаты.

Brasilpost.com Дональд Трамп

По итогам подсчёта 40 тыс. голосов за Трампа было отдано почти 52%.

Второй результат с большим отставанием у губернатора Флориды Рона Десантиса (20%), бывший постпред США при ООН Никки Хейли набрала 19,4%.

Предприниматель Вивек Рамасвами заручился поддержкой всего лишь 7,8% избирателей.

По словам Трампа, он горд своими результатами.

«Большая честь, что я побеждаю против заслуженных соперников. Я ужасно горд», — цитирует кандидата телеканал Fox News.

Отмечается, что в республиканских конференциях примут участие около 130 тыс. сторонников партии.

Как сообщало ИА Регнум, американский предприниматель и миллиардер Илон Маск подтвердил, что доверяет претенденту на пост президента США от Республиканской партии Вивеку Рамасвами.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Ожидается, что основная борьба за пост главы государства начнётся между Трампом и действующим главой Белого дома Байденом.