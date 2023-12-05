Вашингтон, 5 декабря, 2023, 06:51 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии, бизнесмен Вивек Рамасвами назвал неправильным решение Конгресса лишить по обвинению в мошенничестве полномочий республиканца от штата Нью-Йорк Джорджа Сантоса. Это открывает ящик Пандоры, добавил он.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

«Исключение Джорджа Сантоса из Конгресса было неверным и закладывает ужасный прецедент в будущем. Помяните мои слова: это открывает ящик Пандоры, который обязательно будет использоваться», — написал Рамасвами в соцсети Х.

Кандидат на президентское кресло назвал Сантоса «патологическим лжецом», отметив при этом, что решение о его работе в Конгрессе должны были принимать избиратели. Предъявляемые Сантосу обвинения в мошенничестве необходимо рассматривать в суде, добавил Рамасвами.

Палата представителей США 1 декабря лишила полномочий республиканца Джорджа Сантоса. Инициативу поддержали 311 законодателей, против проголосовали 114 человек.

Сантос стал первым американским конгрессменом, которого лишили полномочий впервые за 20 лет.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Рамасвами утверждал, что американцы заслуживают правительство, которое не будет врать собственному народу. Он указал на необходимость рассказать американцам о сфабрикованном деле, связанном с якобы вмешательством России в выборы президента США в 2016 году, когда победил Дональд Трамп.

Также Рамасвами заявил, что считает необходимым раскрыть правду об оружии массового поражения в Ираке, о взятках Хантера Байдена, происхождении COVID-19, а также о том, как деньги американцев просаживаются на Украине.