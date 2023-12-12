Вашингтон, 12 декабря, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Созданные Россией ядерное оружие и гиперзвуковые ракеты лучше американских аналогов. Такое мнение 11 декабря высказал кандидат в президенты США Вивек Рамасвами во время выступления на предвыборном мероприятии в штате Нью-Гэмпшир.

Александр Вильф/РИА Новости

«У России ядерное оружие и гиперзвуковые ракеты лучше, чем у нас», — сказал он.

По словам Рамасвами, союз России и Китая превратился в главную угрозу для США, а финансированием Киева Вашингтон только укрепляет этот альянс.

Киев получил от США достаточное финансирование, однако не смог достигнуть успехов на поле боя, в связи с чем бессмысленно продолжать его поддержку, резюмировал кандидат в президенты.

Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября британское издание Daily Express написало, что новый российский ракетный комплекс «Авангард» способен поразить множество целей на любой дистанции в течение примерно 30 минут. Авторы публикации отметили, что его ракеты можно запустить и из-за пределов земной атмосферы.

Военные эксперты из Китая 6 сентября высоко оценили российский гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» и его работу в зоне проведения СВО. По их мнению, это оружие является достижением военного искусства мирового уровня, так как ракеты «Кинжал» не может перехватить ни одна из существующих систем ПВО.