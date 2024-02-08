Материалы с тегом ««Солнцепёк»»
«Солнцепёки» поразили долговременные укрытия ВСУ на купянском направлении
Экипажи тяжёлых огнемётных систем ТОС-А1 «Солнцепёк» группировки войск «Запад» Вооружённых сил России уничтожили долговременные укрытия ВСУ на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в четверг, 8 февраля, сообщили в Министерстве обороны. «На купянском...
8 февраля 2024
Экипажи «Солнцепёков» поразили бронетехнику ВСУ под Купянском
Экипажи тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк» 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» Вооружённых сил России поразили на купянском направлении укреплённые блиндажи и бронетехнику ВСУ. Об этом в среду, 10 января, сообщили в Министерстве обороны России. «Экипажи тяжёлых огнемётных систем...
10 января 2024
Экипажи «Солнцепёков» поразили опорный пункт ВСУ в районе Вербового
Экипажи тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» Новороссийского гвардейского горного соединения уничтожили опорный пункт и пехоту Вооружённых сил Украины в районе Вербового на запорожском направлении. Об этом во вторник, 9 января, сообщили в Министерстве обороны России. «Экипаж ТОМ-1А «Солнцепёк»...
9 января 2024
Минобороны показало оружие, от которого невозможно спастись
На южнодонецком направлении бойцы группировки войск «Восток» продолжили оттеснять Вооружённые силы Украины и уничтожать их вооружение. Расчёты ТОС-1А «Солнцепёк» подразделений РХБ защиты нанесли сокрушительные удары по украинским военным и их бронетехнике. Кадры боевой работы 16 декабря...
16 декабря 2023
Экипажи «Солнцепёков» ВС России поразили опорный пункт ВСУ
Экипажи тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» группировки войск «Центр» Вооружённых сил России поразили опорный пункт ВСУ в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Министерстве обороны 13 ноября. «Тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А «Солнцепёк» группировки войск «Центр»...
новость часа
13 ноября 2023
В Минобороны показали работу ТОС-1А «Солнцепёк» в зоне СВО
Расчёты тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» продолжают уничтожать укреплённые опорные пункты ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России в своём Telegram-канале. Отмечается, что расчёты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения...
новость часа
23 октября 2023
Эксперт рассказал, что США хотят запретить ТОС «Солнцепёк» из-за мощности
В США поднимали вопрос о запрете использования российской тяжёлой огнемётной системы (ТОС) «Солнцепёк» из-за её внушительной мощности, рассказал 19 октября военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. По его словам, США хотели отнести систему к оружию массового...
19 октября 2023
Украинский пленный назвал самое страшное российское оружие
Тяжёлая огнемётная система «Солнцепёк» — самое страшное оружие, с которым украинской армии приходится сталкиваться в зоне спецоперации. Об этом рассказал 8 октября пленный украинский военный Виталий Мельниченко. Мельниченко служил в 56-й бригаде ВСУ и, попав в плен, рассказал, что сам с...
8 октября 2023
«Солнцепёки» разгромили опорные пункты ВСУ в лесах на купянском направлении
Тяжёлые огнемётные системы «Солнцепёк» нанесли удар по укреплениям и опорным пунктам Вооружённых сил Украины (ВСУ) в лесном массиве на купянском направлении. Кадры работы ТОС-1А Западного военного округа показало Минобороны России. На видео боевые машины выдвигаются с замаскированных позиций на...
5 октября 2023
Расчёт «Солнцепёка» поразил скопление сил ВСУ в районе Клещеевки
Расчёт российской тяжёлой огнемётной системы (ТОС) «Солнцепёк» поразил скопление живой силы Вооружённых сил Украины в районе Клещеевки в Артёмовском районе ДНР. Об этом в воскресенье, 3 сентября, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили. «Расчётом тяжёлой огнемётной...
3 сентября 2023
Начальник войск РХБЗ наградил экипажи (ТОС) «Солнцепёк»
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов наградил экипажи тяжёлых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепёк» знаками отличия за героизм и мужество, проявленные во время специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России. По её...
5 августа 2023
Расчёт ТОС «Солнцепёк» поразил живую силу ВСУ под Курдюмовкой
Расчёт тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» группировки войск «Юг» Вооружённых сил России нанёс поражение скоплению живой силы ВСУ под Курдюмовкой Донецкой Народной Республики, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. «Экипажем тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» нанесено...
14 июля 2023
Военный эксперт объяснил, почему ТОС «Солнцепёк» обращает ВСУ в бегство
Фактически тяжелая огнемётная система «Солнцепёк» — это 24 ствола, которые способны на расстояние примерно 10 км выпускать специальные термобарические снаряды, пояснил ИА Регнум военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Термобарические боеприпасы создают облако особого химического...
16 июня 2023
Одна установка «Солнцёпек» остановила наступление ВСУ возле Новодонецкого
Один расчёт тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепёк» смог остановить наступление украинских войск в районе населённого пункта Новодонецкое (ДНР), заявил журналистам начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. «Понеся потери, противник отступил, позиции российских войск были...
16 июня 2023
Минобороны показало видео боевой работы ТОС «Солнцепёк» на передовой
Министерство обороны России опубликовало в своём Telegram-канале видео боевой работы расчётов «Солнцепёк» на передовой. По данным российского оборонного ведомства, огнемётные расчёты группировки войск «Восток» действуют на стыке ДНР и Запорожской области. В последние дни боевая работа расчётов...
8 июня 2023
В США восхитились главной особенностью ТОС-1А «Солнцепёк»
Вооружённые силы России используют против ВСУ смертельные термобарические боеголовки, которые наносят противнику огромный ущерб. Такое мнение высказал обозреватель Харрисон Касс в статье для 19FortyFive. Журналист обратил внимание на то, что тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А «Солнцепёк», которые...
5 июня 2023
Трутнев рассказал о бизнесменах, покупающих ТОС «Солнцепёк» для СВО
Вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев 4 мая рассказал о предпринимателях, закупающих тяжёлые огнемётные системы (ТОС) «Солнцепёк» для нужд российских бойцов. Говоря о производстве вооружений для спецоперации России на Украине, он...
4 мая 2023