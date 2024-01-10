Купянск, Украина, 10 января, 2024, 06:09 — ИА Регнум. Экипажи тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк» 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» Вооружённых сил России поразили на купянском направлении укреплённые блиндажи и бронетехнику ВСУ. Об этом в среду, 10 января, сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ТОС-1А «Солнцепёк»

«Экипажи тяжёлых огнемётных систем ТОС-А1 «Солнцепёк» 6—й общевойсковой армии группировки войск «Запад» на купянском направлении уничтожили укреплённые блиндажи с бронетехникой подразделений ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что огневая задача с выполнялась с расстояния более 4,5 километра с использованием современных программных систем топогеодезической привязки. После выполнения поставленной задачи расчёт боевой машины оперативно сменил боевую позицию, чтобы не попасть под ответный огонь.

Как передавало ИА Регнум, 9 января в Министерстве обороны сообщили, что российские военные, используя ТОС «Солнцепёк» уничтожили ряд опорных пунктов противника на купянском направлении. По словам командира ТОС-А1 «Солнцепёк» с позывным Чёрный отметил, что военнослужащие выполнили поставленную задачу, оказав огневую поддержку мотострелковым подразделениям.