ДНР, 3 ноября, 2024, 07:57 — ИА Регнум. Расчёт тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А «Солнцепёк» подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) из состава группировки войск «Юг» Вооружённых сил России уничтожил объекты украинских войск в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 3 ноября сообщило Министерство обороны РФ.

Максим Блинов/РИА Новости

«Расчёт тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А «Солнцепёк» подразделения РХБЗ Южной группировки войск уничтожил объекты ВСУ в зоне проведения СВО», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте оборонного ведомства.

Уточняется, что разведывательные подразделения выявили пункт временной дислокации одной из мотострелковых бригад ВСУ и передали координаты экипажу «Солнцепёка». В результате залпа 220-миллиметровыми термобарическими боеприпасами заданная цель уничтожена.

Как передавало ИА Регнум, 2 ноября Минобороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Юг» в течение суток уничтожили до 800 украинских военнослужащих, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab производства Польши, орудия Д-20 и Д-30, а также десять автомобилей.

Кроме того, подразделения группировки войск «Центр» Вооружённых сил России освободили Кураховку в Донецкой Народной Республике. Как отметили в российских силовых структурах, освобождение этого населённого пункта носит стратегическое значение для продолжения продвижения на Курахово с восточного направления.