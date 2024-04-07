Москва, 7 апреля, 2024, 11:20 — ИА Регнум. Точность огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» повысили до метров, сообщил 7 апреля генеральный директор ВНИИ «Сигнал» (входит в «Высокоточные комплексы») Владимир Пименов.

Александр Река/ТАСС

Войска радиационной, химической и биологической защиты обратились к компании с запросом создать новую систему ориентирования, которая позволит существенно сократить время пребывания ТОС на боевой позиции.

«Мы предложили нашу систему ориентирования, которая позволила без покидания экипажа и командира самой машины сократить время пребывания на боевой позиции <…> это повысило точность работы до единичных метров», — заявил он в эфире программы «Военная приемка»

В феврале президент России Владимир Путин высоко оценил эффективность работы ТОС «Солнцепёк». По словам главы государства, тяжёлая огнемётная система «Солнцепёк» работает очень эффективно, их становится всё больше и больше.

В октябре 2023 года Министерство обороны показало работу расчётов ТОС-1А «Солнцепёк». Так, расчёты «Солнцепёк» Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ежедневно выполняют задачи по уничтожению укрепленных долговременных опорных пунктов, блиндажей, позиций с живой силой и бронетехникой ВСУ.

«Солнцепёк» разработали в 2001 году на основе советской огнемётной системы «Буратино» и, в сущности, он является её модификацией. Обе установки представляют собой тяжёлые реактивные системы залпового огня (РСЗО), аналогичные «Граду», «Смерчу» и «Урагану». В специальной военной операции «Солнцепёк» применяют с первых дней.