Вашингтон, 11 апреля, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) РФ успешно применяют тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А «Солнцепёк» и ТОС-2 «Тосочка» в зоне проведения СВО для уничтожения наземных сил Украины, пишет американское издание Military Watch Magazine.

Александр Река/ТАСС ТОС-1А «Солнцепёк»

В публикации говорится, что при их применении термобарические боеприпасы ТОС-1А «Солнцепёк» рассеивают в воздухе газообразное облако химических веществ, которое впоследствии детонирует вакуумным зарядом, создавая взрыв с мощной ударной волной. Такая волна, в свою очередь, забирает весь воздух из находящихся в зоне её действия замкнутых пространств.

Авторы статьи отмечают, что нередко российские военные применяют ТОС-1А «Солнцепёк» совместно с авиационными бомбами ОДАБ-500.

«Эта система привлекла на украинском театре военных действий внимания, пожалуй, больше любых других средств российских сухопутных войск», — сказано в материале.

Как передавало ИА Регнум, ранее генеральный директор ВНИИ «Сигнал» (входит в «Высокоточные комплексы») Владимир Пименов информировал, что точность огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» повысили до метров.

В феврале президент России Владимир Путин высоко оценил эффективность работы ТОС «Солнцепёк». По словам главы государства, огнемётная система работает очень эффективно, их становится всё больше и больше.

В октябре польский новостной портал Interia написал, что применение российской армией новейшей тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 «Тосочка» стало «ужасной новостью» для ВСУ. В издании отметили, что залп из такого орудия уничтожает всех, кто попадет в радиус его поражения, так как от его термобарических зарядов невозможно укрыться. Они взрываются дважды, первый взрыв разгоняет облако топлива, а второй поджигает его, сообщили журналисты.