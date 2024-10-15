Москва, 15 октября, 2024, 07:52 — ИА Регнум. Российские военные поразили из тяжелой огнеметной системы (ТОС-1А) «Солнцепёк» опорный пункт ВСУ в зоне проведения спецоперации, сообщило 15 октября Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ТОС-1А «Солнцепёк»

Расчёт, который управляет боевой машиной, действует в составе группировки войск «Юг» Вооружённых сил РФ. Координаты цели за день до стрельб установили разведчики 3-й общевойсковой армии.

«Солнцепёк» действовал в сопровождении группы огневой поддержки. ТОС выдвинулась на огневую позицию и ударила по объекту боеприпасами калибра 220 мм с термобарической смесью. Опорный пункт противника был уничтожен.

Как сообщило ИА Регнум, в апреле 2024 года руководство завода в Омской области, на котором производится ТОС-1А «Солнцепёк», заявило, что за 2023 год выпуск этих боевых машин увеличился на предприятии в 2,5 раза. Генеральный директор ВНИИ «Сигнал» (входит в «Высокоточные комплексы») Владимир Пименов заявил, что точность этой системы повысили до метров.

В начале июня американский журнал The National Interest выпустил статью, авторы которой отметили, что «Солнцепёк» продемонстрировал разрушительную мощь в рамках спецоперации на Украине. В публикации подчёркивалось, что ТОС-1А полностью уничтожает цели в радиусе зоны поражения.