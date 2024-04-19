Москва, 19 апреля, 2024, 07:08 — ИА Регнум. Мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы «Волнорез», установленный на тяжёлую огнемётную систему «Солнцепёк», не позволил украинским беспилотным летательным аппаратам поразить боевую машину. Об этом в беседе с «РИА Новости» 19 апреля рассказал разработчик системы РЭБ.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, российские военные покинули боевую машину, вероятно, из-за неисправности и оставили её пустой на всю ночь.

«Наутро система РЭБ на «заглушенной» машине всё равно смогла её защитить. Где-то шесть часов «Солнцепёк» стоял в чистом поле, противник потратил на него штук пять-шесть своих дронов и всё равно не смог поразить», — указал собеседник агентства.

Он отметил, что после того случая «Солнцепёк» эвакуировали, починили, привели в боеготовность.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что в зоне специальной военной операции испытали российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Тетраэдр», разработанный для борьбы со всеми видами FPV-дронов и дронов-камикадзе. По словам разработчика, «Тетраэдр», предназначенный для прикрытия техники от угрозы в виде современных ударных БПЛА, успешно прошёл программу тестирования и доказал свою эффективность.