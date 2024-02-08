Купянск, Украина, 8 февраля, 2024, 07:14 — ИА Регнум. Экипажи тяжёлых огнемётных систем ТОС-А1 «Солнцепёк» группировки войск «Запад» Вооружённых сил России уничтожили долговременные укрытия ВСУ на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в четверг, 8 февраля, сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM ТОС-1А «Солнцепёк»

«На купянском направлении расчёты ТОС-1А «Солнцепёк» группировки войск «Запад» уничтожили долговременные укрытия украинских боевиков. Блиндажи, наблюдательные посты, склады боеприпасов и провизии были поражены вместе с находящейся в них живой силой противника», — говорится в распространённом оборонным ведомством сообщении.

Отмечается, что расчёты тяжёлых огнемётных систем работают в сопровождении и под прикрытием БМП-3. Мотострелки, вооружённые средствами радиоэлектронной борьбы, прикрывают боевые машины от атак беспилотных летательных аппаратов.

В пакете «Солнцепёка» 24 термобарических снаряда, способных уничтожить как живую силу и легкобронированную технику, так и опорный пункты противника, а также нарыть огнём площадь до 40 тысяч квадратных метров. Поражение противника достигается путём комплексного воздействия осколками, высокими температурами и повышенным давлением.

Как передавало ИА Регнум, 7 февраля официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённые силы России за сутки уничтожили на купянском направлении до 275 украинских военных, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубицу «Акация», артсистему M777 американского производства и девять автомобилей. Кроме того, по словам Конашенкова, российские подразделения на этом направлении отразили четыре атаки противника в районах железнодорожной станции Синьковка и Терн в Донецкой Народной Республике.