Москва, 13 декабря, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Боеприпас тяжёлой огнемётной системы (ТОС) «Солнцепёк» сжигает в зоне поражения всё, что горит, от него невозможно спрятаться. Об этом 13 декабря заявила госкорпорация «Ростех».

Красная звезда/ТАСС

«Если от осколочно-фугасных снарядов есть шанс спастись в окопе, ДОТе или подвале здания, то для ТОС это не препятствие. Поражающий эффект термобарических боеприпасов — всепроникающий», — говорится в Telegram-канале компании.

Боеприпас «Солнцепёка» при срабатывании разбрасывает термобарическую смесь и подрывает её. Это приводит к объёмной детонации, которая создаёт долгоживущую ударную волну. Она расходится гораздо дальше, чем от обычного снаряда, и «затекает» в любые щели, объяснили в корпорации принцип действия ТОС.

Благодаря большой мощи «Солнцепёка», после его применения по позициям противника российские штурмовики потом обычно не встречают никакого сопротивления, так как не остаётся тех, кто мог бы это сделать. За системой идёт настоящая охота, но она хорошо защищена, а потому является непростой целью.

«Случаи вывода её из строя единичны. При этом «Ростех» отгружает ТОС в войска регулярно», — подчеркнули в компании

Как передавало ИА Регнум, 7 декабря Минобороны РФ опубликовало видео удара «Солнцепёком» по пункту временной дислокации бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Волновахском районе Донецкой Народной Республики. В ходе атаки были уничтожены до 45 военных.

10 ноября российское оборонное ведомство распространило кадры удара боеприпасами «Солнцепёка» по скоплению украинских военнослужащих в Харьковской области. Противник был уничтожен.