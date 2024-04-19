На омском заводе выпуск «Солнцепёков» за год вырос в 2,5 раза
Минобороны: выпуск «Солнцепёков» на омском заводе в 2023 году вырос в 2,5 раза
Москва, 19 апреля, 2024, 09:21 — ИА Регнум. За прошлый год предприятие оборонно-промышленного комплекса в Омской области, осуществляющее производство танков и тяжёлых огнемётных систем, увеличило выпуск ТОС-1А «Солнцепёк» в 2,5 раза. Об этом руководство завода доложило министру обороны России Сергею Шойгу, который проинспектировал на предприятии выполнение государственного оборонного заказа.
«Объёмы выпуска тяжёлых огнемётных систем возросли за счёт расширения производственных мощностей, перехода на круглосуточную работу по двухсменному графику и увеличения численности персонала», ― говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале.
Как сообщало ИА Регнум, генеральный директор ВНИИ «Сигнал» (входит в «Высокоточные комплексы») Владимир Пименов 7 апреля проинформировал, что точность огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» повысили до метров.
В феврале президент России Владимир Путин высоко оценил эффективность работы ТОС «Солнцепёк». По словам главы государства, огнемётная система работает очень эффективно, их становится всё больше и больше.
Американское издание Military Watch Magazine написало, что Вооружённые силы России успешно применяют тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А «Солнцепёк» и ТОС-2 «Тосочка» в зоне проведения СВО для уничтожения наземных сил Украины.