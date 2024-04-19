Москва, 19 апреля, 2024, 09:21 — ИА Регнум. За прошлый год предприятие оборонно-промышленного комплекса в Омской области, осуществляющее производство танков и тяжёлых огнемётных систем, увеличило выпуск ТОС-1А «Солнцепёк» в 2,5 раза. Об этом руководство завода доложило министру обороны России Сергею Шойгу, который проинспектировал на предприятии выполнение государственного оборонного заказа.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Объёмы выпуска тяжёлых огнемётных систем возросли за счёт расширения производственных мощностей, перехода на круглосуточную работу по двухсменному графику и увеличения численности персонала», ― говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале.

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Как сообщало ИА Регнум, генеральный директор ВНИИ «Сигнал» (входит в «Высокоточные комплексы») Владимир Пименов 7 апреля проинформировал, что точность огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» повысили до метров.

В феврале президент России Владимир Путин высоко оценил эффективность работы ТОС «Солнцепёк». По словам главы государства, огнемётная система работает очень эффективно, их становится всё больше и больше.

Американское издание Military Watch Magazine написало, что Вооружённые силы России успешно применяют тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А «Солнцепёк» и ТОС-2 «Тосочка» в зоне проведения СВО для уничтожения наземных сил Украины.