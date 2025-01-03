Москва, 3 января, 2025, 17:17 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ в пятницу, 3 января, опубиковало кадры удара реактивными термобарическими снарядами по опорному пункту ВСУ и пункту управления дронами противника.

MOD Russia/Global Look Press

Нанесение поражения помогло штурмовикам Центральной группировки ВС РФ продвинуться на красноармейском направлении, сказано в сообщении.

«Расчет [тяжёлой огнемётной системы] ТОС-1А «Солнцепёк» ударом реактивных термобарических снарядов уничтожил укреплённый опорный пункт и пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, обеспечив продвижение штурмовых отрядов группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении», — отметила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, в декабря 2024 года капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что украинские военные боятся применения ВС РФ тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк», поскольку она не оставляет шансов выжить.

Когда стреляет ТОС, создаётся вакуумный взрыв, который достигает позиций противника, поражая технику и опорные пункты, на площади в несколько гектаров создаётся температура до тысячи градусов, отмечалось в сообщении. «Солнцепёк» может делать выстрелы дальностью до 6–7 км, а усовершенствованные версии ТОС — до 15 км.

7 декабря Минобороны РФ опубликовало видео удара «Солнцепёка» по пункту временной дислокации бойцов ВСУ в Волновахском районе ДНР. В результате были уничтожены до 45 военных.