Волноваха, ДНР, 7 декабря, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Российские военные с помощью тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» (ТОС-1А) нанесли удар по пункту временной дислокации украинских формирований в ДНР. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщило Министерство обороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

Ведомство опубликовало в своём Telegram-канале видеозапись с кадрами поражений цели. Объект находился в населённом пункте Разлив в Волновахском районе.

По информации Минобороны, в результате удара по пункту удалось ликвидировать до 45 военнослужащих противника.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале президент России Владимир Путин заявил, что «Солнцепёк» работает очень эффективно. Он подчёркивал, что таких систем становится всё больше и больше.

В июне американский журнал The National Interest выпустил публикацию, в которой высоко оценил мощь «Солнцепёка». В частности, в статье говорилось, что ТОС-1А может полностью уничтожать цели в радиусе поражения, поскольку термобарические боеприпасы создают облако пламени с температурой до 3000 градусов по шкале Цельсия, превращающее военную технику ВСУ в пыль.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с ИА Регнум пояснил, что фактически система «Солнцепёк» — это 24 ствола, которые на расстоянии примерно 10 км способны выпускать специальные термобарические снаряды. Эксперт отметил, что такие боеприпасы создают облако особого химического состава, а затем подрывают его, втягивая весь кислород в облаке в реакцию. Литовкин также добавил, что капли этого состава выжигаются в воздухе и взрываются, проникая в каждую щель.