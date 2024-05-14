ДНР, 14 мая, 2024, 06:44 — ИА Регнум. Экипажи тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» Вооружённых сил России уничтожили опорные пункты украинских войск в районе Часова Яра в Донецкой Народной Республике. Об этом во вторник, 14 мая, сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM ТОС-1А «Солнцепёк»

«Экипаж тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» ивановских десантников уничтожил укреплённые опорные пункты ВСУ с пехотой на подступах к Часову Яру», — указали в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что успешное выполнение огневой задачи позволило штурмовым группам с минимальными потерями провести зачистку опорных пунктов и закрепиться на новых позициях.

Как передавало ИА Регнум, в начале апреля советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные взяли под контроль все ведущие в Часов Яр дороги и город начал терять статус важного логистического центра для ВСУ. Позднее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко проинформировал о том, что украинские войска стягивают резервы под Часов Яр, чтобы усилить фланги своей группировки в этом районе. Глава ДНР Денис Пушилин в беседе с журналистами 7 мая назвал оптимистичной поступающую информацию о ситуации на данном направлении.

В то же время Вооружённые силы России достигли значительных тактических успехов на харьковском направлении. 11 мая официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что российские военные освободили Борисовку, Огурцово, Плетенёвку, Пыльную и Стрелечью в Харьковской области. На следующий же день ВС РФ продвинулись вглубь украинской обороны, освободив населённые пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. 13 мая российские военнослужащие улучшили тактическое положение в районе Волчанска, Нескучного, Липцов и Весёлого. За трое суток украинские войска потеряли до 520 человек личного состава, четыре танка, пять боевых бронированных машин, три боевые машины реактивной системы залпового огня и другие вооружения.