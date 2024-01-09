Мелитополь, 9 января, 2024, 06:59 — ИА Регнум. Экипажи тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» Новороссийского гвардейского горного соединения уничтожили опорный пункт и пехоту Вооружённых сил Украины в районе Вербового на запорожском направлении. Об этом во вторник, 9 января, сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ТОС-1А «Солнцепёк»

«Экипаж ТОМ-1А «Солнцепёк» Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ нанёс огневое поражение по укреплённому опорному пункту ВСУ, уничтожив большое количество пехоты противника, укрывавшейся в нём», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте оборонного ведомства.

Отмечается, что выполнение огневой задачи велось ранним утром. Выдав залп 220-миллиметровыми термобарическими реактивными снарядами по заранее полученным координатам, экипаж перевёл боевую машину в походное положение и покинул позицию под прикрытием группы огневой поддержки.

Как передавало ИА Регнум, в понедельник, 8 января, в Министерстве обороны России сообщили, что экипажи тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» уничтожили на краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ. Вместе с живой силой была уничтожена также легкобронированная техника противника в районе Торского выступа. Отмечается, что российские бойцы оценили высокую огневую мощь боевой машины и эффективность при поражении углублённых позиций и наблюдательных пунктов.