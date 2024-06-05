Вашингтон, 5 июня, 2024, 17:10 — ИА Регнум. Российские огнемётные системы ТОС-1А «Солнцепёк», применяемые в зоне спецоперации на Украине, продемонстрировали разрушительную мощь, пишет американский журнал The National Interest (NI).

Евгений Биятов/РИА Новости

«Разработанная для уничтожения целей мощным высокотемпературным взрывом, ТОС-1А нашла применение на Украине, где была продемонстрирована её разрушительная сила», — сказано в материале.

Российское оружие, отмечает журнал, полностью уничтожает цели в радиусе зоны поражения. По словам автора статьи, термобарические боеприпасы «Солнцепёка» создают облако пламени с температурой до 3000 градусов, что позволяет превратить украинскую военную технику в пыль.

Как передавало ИА Регнум, в апреле сообщалось, что за прошлый год предприятие оборонно-промышленного комплекса в Омской области, осуществляющее производство танков и тяжёлых огнемётных систем, увеличило выпуск ТОС-1А «Солнцепёк» в 2,5 раза.

Генеральный директор ВНИИ «Сигнал» (входит в «Высокоточные комплексы») Владимир Пименов отмечал, что точность огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» повысили до метров.

В феврале президент России Владимир Путин высоко оценил эффективность работы ТОС «Солнцепёк». По словам главы государства, огнемётная система работает очень эффективно, их становится всё больше и больше.