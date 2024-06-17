Соледар, ДНР, 17 июня, 2024, 07:54 — ИА Регнум. Расчёты тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» Тульского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожил позиции Вооружённых сил Украины под Соледаром в Донецкой Народной Республике. Об этом в понедельник, 17 июня, сообщили в Министерстве обороны Росси.

Иван Шилов ИА REGNUM ТОС-1А «Солнцепёк»

«Специалисты РСБЗ ВДВ наносят сокрушительные удары 220-миллиметровыми термобарическими снарядами по позициям ВСУ в районе Соледара, выжигая заглублённые укрытия, наблюдательные и опорные пункты», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что особенности тяжёлых огнемётных систем позволяют эффективно уничтожать фортификационные сооружения и другие укреплённые объекты, а также легкобронированную технику противника.

Зачастую расчёты «Солнцепёков» выполняют огневые задачи в ночное время, чтобы создать дополнительный эффект неожиданности для противника, добавили в Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, ранее обозреватели американского журнала The National Interest опубликовали материал, в котором высоко оценили мощь российских тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк», применяемых в зоне специальной военной операции. В частности, как отмечает журнал, «Солнцепёки» способны полностью уничтожить цели в радиусе поражения, поскольку термобарические боеприпасы создают облако пламени с температурой до 3000 градусов, превращающее украинскую военную технику в пыль.

В апреле в Министерстве обороны России сообщили, что предприятие оборонно-промышленного комплекса в Омске за прошедший год за счёт расширения производственных мощностей и увеличению персонала увеличило выпуск ТОС-1А «Солнцепёк» в 2,5 раза.