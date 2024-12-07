Москва, 7 декабря, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) пребывают в страхе от применения российской тяжёлой огнемётной системы (ТОС-1А) «Солнцепёк». Об этом заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин 7 декабря.

Александр Река/ТАСС

Военный эксперт сообщил, что «Солнцепёк» — это оружие, которое не оставляет противнику шансов на выживание. Он также рассказал об особенностях системы, с помощью которой российские военные ударили по пункту дислокации украинских сил ранее в этот же день.

«Она на гусеничной платформе. Она стреляет, сначала создаётся вакуумный взрыв, который достигает противника, опорный пункт противника или технику. И на площади нескольких гектаров, если это полный залп, создаётся температура, скажем, до тысячи градусов, которая уничтожает живую силу и технику противника», — пояснил Дандыкин в беседе с Lenta.ru.

По его словам, «Солнцепёк» может делать выстрелы до 6–7 км, хотя усовершенствованные версии ТОС могут стрелять и до 15 км. Данное вооружение сильно облегчает действия российским военным, поэтому противник охотится за этими системами, отметил эксперт.

Как ранее передавало ИА Регнум, ранее в этот же день ВС РФ с помощью тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» нанесли удар по пункту временной дислокации украинских формирований в ДНР. По информации Минобороны, таким образом удалось ликвидировать до 45 военнослужащих ВСУ.

Американский журнал The National Interest 5 июня отметил, что российские огнемётные системы ТОС-1А, применяемые в зоне спецоперации на Украине, продемонстрировали разрушительную мощь. Российское вооружение, отмечается в материале, полностью уничтожает цели в радиусе зоны поражения.