Материалы с тегом «Олег Кожемяко»
Кожемяко рассказал о предложении Лукашенко поженить Протасевича и Сапегу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и губернатор Приморья Олег Кожемяко предлагали Софье Сапеге и Роману Протасевичу пожениться, но молодой человек отказался. Об этом Кожемяко заявил 24 ноября на заседании международного молодёжного дискуссионного клуба «Тихоокеанский горизонт» в ДВФУ. По...
24 ноября 2023
Туристические недели макротерриторий открылись на выставке-форуме «Россия»
На международной выставке-форуме «Россия» стартовали недели макротерриторий, во время которых регионы представят свой туристический потенциал: культурные, исторические и географические особенности. Богатый выбор маршрутов помогает вдохновить гостей экспозиции на реальное путешествие. Мероприятия...
22 ноября 2023
Власти Приморья сообщили, что Ким Чен Ын завершил официальный визит в РФ
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын завершил официальный визит в Россию, поезд лидера КНДР покинул территорию Приморского края, сообщили 17 сентября в пресс-службе краевого правительства. Помимо встреч с президентом России Владимиром Путиным и членами его делегации Ким Чен Ын также обсудил вопросы...
17 сентября 2023
Кожемяко сообщил о планах обучать детей из КНДР в хореографическом училище
Приморский край готов принять детей из Северной Кореи для обучения в хореографическом и музыкальном училищах. Об этом 16 сентября сообщил журналистам глава региона Олег Кожемяко после балета «Спящая красавица», который он смотрел вместе с лидером КНДР Ким Чен Ыном. «Мы, я думаю, с удовольствием...
новость часа
16 сентября 2023
Глава Приморья Кожемяко анонсировал переговоры с Ким Чен Ыном 17 сентября
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко 17 сентября обсудит с лидером КНДР Ким Чен Ыном сотрудничество Северной Кореи и российского региона в спорте, туризме и культурной сфере. «Мы пока накоротке, у нас завтра будет день. Но по этим направлениям, безусловно, позиции будут согласованы», — ответил...
16 сентября 2023