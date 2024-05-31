Брюссель, 31 мая, 2024, 18:23 — ИА Регнум. Евросоюз ввёл санкции против губернатора Приморского края Олега Кожемяко, обвинив его в участии в развитии сотрудничества с КНДР. Заявление об этом 31 мая опубликовали на сайте Совета ЕС.

Евгений Биятов/РИА Новости Олег Кожемяко

«В качестве губернатора Приморского края он играл ключевую роль при организации визита в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына в сентябре 2023 года», — говорится в документе.

Сообщается, что Кожемяко подарил северокорейскому лидеру военную форму и оружие. В ЕС считают это нарушением действующих против КНДР санкций, так как подаренные предметы в Северной Корее смогут изучить путём обратной инженерии.

Санкции также ввели против зарегистрированной в Находке «Восточной стивидорной компании», которая якобы осуществляла военные поставки в Россию из КНДР.

Как сообщало ИА Регнум, Ким Чен Ын посещал Россию с официальным визитом в сентябре 2023 года. Он посетил космодром «Восточный», базу Тихоокеанского флота, авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре и аэродром Кневичи в пригороде Владивостока, где ему показали стратегическую авиацию и ракетный комплекс «Кинжал».

С ним также встретился президент России Владимир Путин и показал российский автомобиль Aurus. В феврале 2024 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства подарил северокорейскому лидеру автомобиль Aurus. Он принял это решение, так как машина очень понравилась Ким Чен Ыну.

Министерство иностранных дел России заявило, что страна не нарушает норм международного права в отношениях с КНДР и Ираном. Глава МИД Сергей Лавров в январе отметил, что все обвинения в использовании Россией оружия этих стран оставались голословными, никакие доказательства Запад так и не предъявил.