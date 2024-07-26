Владивосток, 26 июля, 2024, 18:12 — ИА Регнум. Во Владивостоке сформировали специальный отряд «Тигр-правопорядок» из бывших участников СВО для обеспечения безопасности туристов и жителей. Об этом, как сообщило издание «Владивосток Онлайн», заявил губернатор региона Олег Кожемяко.

«Приняли решение создать эту организацию из военнослужащих, кто прошел военную школу», — заявил губернатор.

Отряд, состоящий из 300 ветеранов, будет заниматься охраной правопорядка вместе с полицией и Росгвардией. Бойцов обеспечили тремя комплектами униформы для разных задач, а также каждый военный получил аптечку.

После дополнительного набора бойцы СВО появятся и в других городах Приморского края.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 20 июля назвал важным включение ветеранов СВО в общественную деятельность. Глава государства добавил, что для этого нужно создавать все условия. Российский лидер отметил, что ветераны спецоперации участвуют в реализации значимых социальных, волонтёрских и благотворительных проектов и инициатив.