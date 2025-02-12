Владивосток, 12 февраля, 2025, 03:01 — ИА Регнум. Бойцы приморского добровольческого батальона «Тигр» 11 февраля совершили мощный удар возмездия по позициям ВСУ. Артиллерия отомстила за погибшего в Курской области командира — вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова (позывной Кубинец) — и боевых товарищей. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кожемяко в Telegram-канале.

Сергей Ефремов

Под опубликованным видео Кожемяко подписал: «Боевая работа «Тигров» — в память о командире и павших товарищах». Ролик сопровождается песней группы «Любэ» «Комбат». На кадрах бойцы делают надписи на снарядах: «От отряда «Тигр» за комбата Ефремова», «От «Тигра» за брата Кубинца», «…за Лешего», «От Приморского края за пацанов».

Вместе с Ефремовым погибли боец Сергей Дмитриев и сотрудник регионального главка МЧС Александр Иваровский.

Затем показаны залпы по вражеским позициям — снаряды один за другим поражают цели.

Как сообщало ИА Регнум, 2 февраля стало известно о гибели бойцов и комбата. Вице-губернатор погиб, подорвавшись на мине при возвращении с боевого задания в Курской области. Церемония прощания прошла во Владивостоке 11 февраля. Президент России Владимир Путин присвоил комбату звание Героя РФ.

Сергей Ефремов принимал участие в самых жёстких операциях, отмечали в Минвостокразвития. Его уважали и бойцы «Тигра», и матери солдат, и руководство.

Командир Сергей Ефремов в декабре приезжал домой в отпуск. Он встретил Новый год и вновь отправился на передовую.