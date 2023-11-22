Москва, 22 ноября, 2023, 11:30 — ИА Регнум. На международной выставке-форуме «Россия» стартовали недели макротерриторий, во время которых регионы представят свой туристический потенциал: культурные, исторические и географические особенности. Богатый выбор маршрутов помогает вдохновить гостей экспозиции на реальное путешествие. Мероприятия проходят в выставочном пространстве «Почувствуй Россию» нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства»

АНО «Национальные приоритеты» Выставочное пространство «Почувствуй Россию»

«Одна из главных задач экспозиции — показать возможности внутреннего туризма и изменения, которые произошли в регионах за последнее время, чтобы туризм стал доступнее, интереснее и безопаснее. У нас огромная территория, которая покрывает девять часовых поясов, все климатические зоны. Важно, чтобы вовремя создавалась инфраструктура и весь сервис был на высоком уровне. Поэтому по поручению Президента реализуется нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства», — отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Выставочное пространство «Почувствуй Россию», организованное Минэкономразвития Россия и АНО «Национальные приоритеты», позволяет совершить практически реальное путешествие по России. Экспозиция выполнена в виде объемного путешествия и знакомит гостей с историей, традициями, ремёслами, культурой девяти макротерриторий. Речь идет о таких территориях, как Дальний Восток, Север, Сибирь, Большой Кавказ, Большая Волга, Балтика, Золотое кольцо, Большой Урал, Юг России. На время работы экспозиции каждая территория проводит туристические недели, за время которых посетители смогут принять участие в мастер-классах, дегустациях национальных блюд, розыгрыше туров, экскурсиях, ближе познакомиться с туристическими возможностями регионов, а также спланировать своё следующее путешествие. Уже прошли туристические недели макротерриторий Дальний Восток и Сибирь. В ноябре и декабре состоятся недели Большого Урала, Волги и Кавказа.

Например, во время туристической недели Большого Урала, которая проходит с 22 по 25 ноября, Тюменская область проведет мастер-классы для детей по изготовлению браслетов из крапивы, а вечером состоится кинопоказ художественного фильма «Тобол», рассказывающей о процессе освоения Сибири и его исторической значимости. Свердловская область представит два национальных туристический маршрута «Демидовский маршрут» и «Императорский маршрут», которые развиваются по нацпроекту «Туризм». А для юных посетителей пройдет мастер-класс по росписи тагильских подносов. Презентации пройдут в интерактивном формате. Так, посетители смогут даже почувствовать запахи и услышать звуки основных туристических магнитов страны, сделать фото на фоне узнаваемых пейзажей.

Познакомиться ближе с каждой макротерриторией можно в отдельных зонах, каждая из которых представляет собой отдельную фотозону со своими арт-объектами. Чтобы погрузиться в самобытную атмосферу, создатели максимально задействовали современные технологии и мультимедийные эффекты. К примеру, в пространстве Большого Кавказа посетитель сможет посидеть на горнолыжном подъемнике, поймать эхо и вдохнуть горную свежесть. В зоне Большой Волги гости смогут побывать за штурвалом круизного лайнера, услышать журчание реки, почувствовать запахи кувшинок и мёда. А на Дальнем Востоке у них получится послушать кипящий гейзер. И именно так посетители получат эмоции, близкие к тем, какие человек переживает в путешествии. Например, в центре пространства макротерритории Сибирь находятся качели, сидя на которых посетитель услышит «духов Сибири», а окружают их ритуальные столбы сэргэ. В этой зоне можно почувствовать запахи маральника, степных трав и хвои, а также услышать звуки горлового пения, бубна и варгана.

АНО «Национальные приоритеты» Выставочное пространство «Почувствуй Россию»

Более подробно с особенностями регионов можно познакомиться в соседнем, 75 павильоне. Так, на стенде Приморского края особое внимание уделено звериной теме — благодаря мультимедийному шоу посетители смогли прочувствовать атмосферу парка «Земля леопарда», в том числе и «прогуляться» с хищником. А на стенде Якутии показали первую в мире атомную станцию малой мощности. Одним из самых популярных стал стенд Камчатки — его гости смогли побывать в Долине гейзеров, пролететь над океаном и даже опуститься в жерло вулкана.

Экспозиция «Почувствуй Россию» располагается на ВДНХ в павильоне D и будет открыта до конца работы выставки-форума «Россия», до 12 апреля. Посетители могут не только узнать множество интересных и необычных фактов о России — её уникальных объектах, исторических памятниках, традициях, искусстве, ремёслах, а также получить консультации по путешествиям.

Одна из главных задач экспозиции «Почувствуй Россию» — показать существенные изменения, которые произошли в регионах за последнее время. Сегодня в России благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», реализуемому по решению президента Владимира Путина, активно развиваются различные направления отдыха — научно-популярный, курортный, гастрономический, экскурсионно-познавательный, экологический, деловой, промышленный. Меры и инструменты нацпроекта помогают сделать путешествия по России интереснее, безопаснее, доступнее и комфортнее.