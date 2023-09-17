Владивосток, 17 сентября, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын завершил официальный визит в Россию, поезд лидера КНДР покинул территорию Приморского края, сообщили 17 сентября в пресс-службе краевого правительства.

Юрий Смитюк/ТАСС Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын

Помимо встреч с президентом России Владимиром Путиным и членами его делегации Ким Чен Ын также обсудил вопросы совместной будущей работы и с властями Приморья, отметили в пресс-службе.

«Ожидаем, что в этом году наша делегация побывает в КНДР. Нас интересуют вопросы, связанные с развитием торговли, экономики, туризма, в том числе детского отдыха. Ким Чен Ын озвучил, что у них строится крупный курорт. Думаю, жителям Приморья будет интересно побывать там, отдохнуть», — цитирует пресс-служба главу края Олега Кожемяко.

Также обсуждалась возможность реализации совместных проектов в отраслях сельского хозяйства и образования, добавили в правительстве Приморья.

Как сообщало ИА Регнум ранее, лидеры России и КНДР в ходе переговоров обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в военной и космической сферах, а также в сферах медицины и образования, и побывали на космодроме Восточный.

Также Ким Чен Ын провёл переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу. Северокорейскому лидеры показали стратегическую авиацию России и ракетные комплексы «Кинжал», он побывал на фрегате «Маршал Шапошников». Также Шойгу провёл для Ким Чен Ына обед в армейской палатке.

Лидер КНДР продемонстрировал большие знания о России и вместе с тем живо интересовался экономикой и социальной жизнью РФ, рассказал посол России в Северной Корее Александр Мацегора. Во Владивостоке Ким Чен Ын выразил желание сходить в театр и посмотрел балет «Спящая красавица».