Москва, 28 марта, 2025, 15:05 — ИА Регнум. В Москве 27 марта в рамках XXXI «Золотой Маски» состоялась торжественная церемония вручения специальных премий «За выдающийся вклад в развитие искусства» и «За поддержку театрального искусства России». Об этом сообщили в пресс-службе Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).

Авилов Александр/Агентство «Москва»

Открывал мероприятие президент премии и фестиваля «Золотая Маска», народный артист России, Владимир Машков. Он поздравил лауреатов и выразил благодарность за их служение театру. Министр культуры России Ольга Любимова поблагодарила лауреатов за многолетнюю работу и трепетное отношение к своему делу.

Специальную премию получили деятели Москвы, Санкт-Петербурга, Иванова, Владикавказа, Севастополя, Приморского края и других российских регионов. Были награждены председатель Союза кинематографистов России народный артист РСФСР Никита Михалков, актриса Московского театра «Современник» Марина Неёлова, президент гильдии художников кино и телевидения Союза кинематографистов России Борис Бланк.

«Я благодарю тех людей, которые никогда не выходили на сцену, но являются так же, как и мы, создателями мира, который мы называем театр. Я также невероятно благодарна нашим зрителям, которые являются неотъемлемой частью этого замечательного мира», — сказала Марина Неёлова.

Кроме того, были награждены художественный руководитель Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко народный артист РФ Александр Титель, народные артисты РФ Евгений Стеблов, Айрат Ахметшин, Владимир Уваров, Ирина Ситнова, Наталья Тенякова, основатель и художественный руководитель Государственного камерного музыкального театра «Санктъ-Петербургъ Опера» и сценограф Юрий Александров, основатель и художественный руководитель московского театра «У Никитских ворот» народный артист РФ Марк Розовский.

Лауреатами специальной премии за поддержку театрального искусства России стали губернатор Севастополя Михаил Развожаев и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Михаил Развозжаев поблагодарил организаторов мероприятия и отметил важность получения «Золотой Маски». Он также заявил, что данная премия станет для Севастополя «путеводной звездой», которая поможет в становлении региона как новой культурной столицы России.

«Золотая Маска» была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта, мюзикл, театр кукол).

Как передавало ИА Регнум, практически за четыре года работы ПФКИ поддержал более 1200 проектов, связанных с театральной сферой, на общую сумму свыше 5,8 млрд рублей. Глава фонда Роман Карманов отметил, что гранты также активно выделяются на развитие театральной сферы в новых российских регионах. В частности, за два года была оказана поддержка шести театрам Херсонской области, ЛНР и ДНР на общую сумму более 70 млн рублей.