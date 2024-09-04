Владивосток, 4 сентября, 2024, 18:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл отдельную встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, сообщил 4 сентября Кремль.

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«Олег Николаевич, мы с Вами с утра по вашему времени, по московскому — со вчерашнего вечера в контакте», — заявил российский лидер на встрече.

По словам президента, всё, что они обсуждали, так или иначе касается не только Дальнего Востока, но и Приморского края. В этой связи Путин предложил губернатору прямо перейти к наиболее важным вопросам.

Владимир Путин 3 сентября прибыл во Владивосток, где с 3 по 6 сентября проходит Восточный экономический форум (ВЭФ). Российский лидер 4–5 сентября примет участие в его работе. Тема форума в этом году — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Российский лидер 4 сентября провёл встречи с заместителем председателя КНР Хань Чжэном и с вице-премьером Сербии Александром Вулиным, а также с премьер-минмитром Малайзии Анваром Ибрагимом.