Пхеньян, 20 марта, 2024, 08:27 — ИА Регнум. Министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо 19 марта провёл в Пхеньяне переговоры с губернатором Приморья Олегом Кожемяко. Об этом 20 марта сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Cha Song Ho/AP/TASS Министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо

Уточняется, что в ходе встречи стороны обсудили вопросы продолжения сотрудничества Приморья и Северной Кореи.

С российской стороны в них принимали участие члены делегации Приморского края и посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, а с северокорейской — работники профильных органов.

Как сообщало ИА Регнум, 19 марта делегация Минкультуры России во главе с замминистра Андреем Малышевым прибыла в Пхеньян. Визит приурочен к 75-летию заключения Соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве между двумя странами.

Лидер КНДР Ким Чен Ын 18 марта заявил, что вместе с президентом России Владимиром Путиным откроет новую эпоху в отношениях двух стран. Он отметил, что КНДР и Россия построят сильные государства, что, по его словам, является стремлением народов двух стран.