Владивосток, 9 февраля, 2025, 15:39 — ИА Регнум. Тела вице-губернатора Приморского края, первого командира добровольческого отряда «Тигр» Сергея Ефремова и двух бойцов отряда, Александра Иваровского и Сергея Дмитриева, погибших в Курской области, доставили во Владивосток. Об этом 9 февраля сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко в Тelegram-канале.

Кадр из видео

«Встретили наших героев. Сергей Ефремов, Александр Иваровский и Сергей Дмитриев — на родной земле», — написал он в Telegram-канале.

Кожемяко также сообщил, что прощание с павшими воинами состоится 11 февраля с 11:00 до 12:00 в здании регионального правительства.

Губернатор опубликовал видео возвращения тел героев. Их встречали с почётным караулом и военным оркестром. Кожемяко также участвовал в церемонии.

Как передавало ИА Регнум, 2 февраля Кожемяко сообщил о смерти Ефремова. Вице-губернатор погиб, подорвавшись на мине при возвращении с боевого задания в Курской области.

Ефремов был первым командиром добровольческого батальона «Тигр», созданного в Приморье. В конце февраля 2024 года его назначили вице-губернатором, курирующим внутриполитический блок правительства края.

После нападения украинских войск на Курскую область бойцы «Тигра», ранее участвовавшие в спецоперации, решили отправиться в регион, чтобы помочь в его освобождении. Ефремов снова возглавил батальон.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя смерть вице-губернатора, отметил его героизм и вклад в создание батальона «Тигр». Ефремов является кавалером множества наград, включая Георгиевский крест, звание Героя Донецкой Народной Республики и Героя Приморского края.