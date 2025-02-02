Курск, 2 февраля, 2025, 15:09 — ИА Регнум. Вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов погиб в зоне СВО при возвращении с боевого задания, сообщил 2 февраля губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Правительство Приморского края

Ефремов часто выезжал на передовую, отметил Кожемяко. Вице-губернатор погиб, возвращаясь с рекогносцировки, рассказал глава региона в своём Telegram-канале.

Военный автомобиль, в котором находился Ефремов, наехал на мину в Курской области. Помимо Ефремова, погиб ещё один офицер.

«Сергей был незаурядным человеком с большим добрым сердцем, отзывчивый, волевой командир, организатор», — сообщил Кожемяко в своём видеообращении.

Ефремов окончил Рязанское высшее воздушно-десантное училище и служил в морской пехоте Тихоокеанского флота. После увольнения в запас он занимался бизнесом, работал вице-мэром Уссурийска и заместителем председателя регионального отделения общества ДОСААФ.

В августе 2024 года Кожемяко сообщал, что Ефремов в составе добровольческого отряда «Тигр» отправился в Курскую область, чтобы помочь в освобождении региона от украинских неонацистов.

Отряд был создан в Приморье летом 2022 года на базе 155-й бригады морской пехоты для участия в специальной военной операции. Позднее к нему присоединились добровольцы из Читы и Хабаровска.