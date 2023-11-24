Владивосток, 24 ноября, 2023, 10:10 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и губернатор Приморья Олег Кожемяко предлагали Софье Сапеге и Роману Протасевичу пожениться, но молодой человек отказался. Об этом Кожемяко заявил 24 ноября на заседании международного молодёжного дискуссионного клуба «Тихоокеанский горизонт» в ДВФУ.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости Роман Протасевич

По словам губернатора, он разговаривал с освобождённой из белорусской тюрьмы Сапегой о том, каковы были её цели. Девушка, отметил он, просто влюбилась в Протасевича, а «он её кинул».

«Я с Александром Григорьевичем [Лукашенко] разговаривал, мы предложили им жениться и выпустить их, но он [Протасевич] от неё отказался», — сказал Кожемяко.

Он добавил, что теперь у Сапеги всё хорошо, она живёт с родителями.

Как сообщало ИА Регнум, Романа Протасевича, одного из основателей Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским и террористическим, задержали в аэропорту Минска в конце мая 2021 года. Вместе с ним была задержана его подруга, гражданка России Софья Сапега.

Впоследствии белорусский суд приговорил Протасевича к восьми годам колонии. Сапеге дали шесть лет колонии по статьям о возбуждении социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о госслужащих. Лукашенко помиловал Протасевича в мае, а Сапегу — в июне 2023 года. Девушку передали из исправительной колонии в Гомеле делегации Приморского края во главе с губернатором Кожемяко.