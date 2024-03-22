Южно-Сахалинск, 23 марта, 2024, 01:32 — ИА Регнум. Губернаторы регионов Сибири и Дальнего Востока отреагировали на трагедию в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, где перед концертом 22 марта произошёл теракт.

Иван Шилов ИА Регнум Теракт в «Крокус Сити Холле»

Глава Красноярского края Михаил Котюков назвал произошедшее чудовищным террористическим актом и жестоким вооруженным нападением на людей.

Глава Еврейского автономного округа Ростислав Гольдштейн отметил, что масштаб произошедшей трагедии пока трудно оценить. Кроме того, он подчеркнул, что у террористов не получится сломить Россию.

«Убийство ни в чем не повинных людей — это плевок в душу каждого россиянина. И пока террористы ликуют, мы, русские, становимся только сильнее… Праведный гнев и чувство справедливости только придадут сил всем, кто приближает нашу общую Победу!» — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко отметил, что тем, кто совершил теракт, нет места среди людей.

Глава Томской области Владимир Мазур заявил о готовности региона оказать помощь пострадавшим во время произошедшего. Он также призвал всех беречь друг друга.

«Друзья, берегите друг друга. Мы вместе!» — говорится в сообщении Мазура.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лиморенко подчеркнул, что теракт в «Крокус Сити Холле» поражает своей бессмысленной жестокостью. Глава Амурской области Василий Орлов выразил уверенность, что всех причастных к нападению найдут и те понесут неотвратимое наказание.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв назвал случившееся в Красногорске страшным преступлением, совершённым против мирных граждан.

Все губернаторы выразили соболезнования семьям погибших и пожелали выздоровления пострадавшим. Кроме того, они распорядились отменить все массовые и развлекательные мероприятия в своих регионах.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта несколько вооружённых людей ворвались в «Крокус Сити Холл» в Красногорске, где должен был пройти концерт группы «Пикник». Они открыли там стрельбу.

Кроме того, в здании начался пожар, а после обваливалась кровля. Огонь охватил площадь в 12,9 тыс. кв. метров. Пожар удалось локализовать.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт». По информации ФСБ, в результате атаки погибли 40 человек. В минздраве Московской области уточнили, что при теракте пострадали 145 человек.