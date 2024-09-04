Владивосток, 4 сентября, 2024, 16:35 — ИА Регнум. Замглавы администрации президента России Максим Орешкин, прибыв во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), проехался в такси экономкласса, где многое услышал от водителя про губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

Дарья Драй ИА REGNUM

«Меня не узнают. С таксистом можно ещё о чём-то поговорить. Я много узнал про губернатора, чем занимается его жена, сыновья, про то, как город не развивается, всё, что не сделано и так далее», — рассказал Орешкин на сессии «Мастер-планы: от архитектуры к экономике» на полях ВЭФ.

Он назвал слова водителя «благословением», после которого нужно собраться и сделать так, чтобы поводы для критики каждый раз были новыми. Это необходимо сделать всем вместе, подчеркнул Орешкин.

Как передавало ИА Регнум, ВЭФ проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в город 3 сентября. Он выступит на пленарном заседании форума.

Глава государства 4 сентября посетил пункт базирования Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота ВМФ России. Он заявил, что пообщался с командиром 155-й бригады, который из скромности не поднимал вопросы бытового характера, но они есть. В первую очередь это касается обеспечения военнослужащих жильём, отметил президент.