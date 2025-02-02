Владивосток, 2 февраля, 2025, 14:07 — ИА Регнум. Экс-командир добровольческого отряда «Тигр», заместитель главы Приморского края Сергей Ефремов погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщил 2 февраля губернатор региона Олег Кожемяко.

«Сергей Ефремов… Вечная память Герою!», — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что его заместитель погиб, возвращаясь с боевого задания. Кожемяко заметил, что Ефремов был человеком с большим добрым сердцем, а также волевым командиром и организатором.

Кроме того, глава региона подчеркнул, что вице-губернатор делал всё, чтобы организованный им отряд «Тигр» достойно выполнял боевые задачи. Кожемяко добавил, что Ефремов навсегда останется в сердцах людей.

По предварительным данным, автомобиль, в которой ехал он и другие бойцы, подорвался на мине.

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