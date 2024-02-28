Материалы с тегом «Нагорный Карабах»
Эксперт объяснил, почему Ереван стремится испортить отношения с Москвой
Претензии армянской стороны к сотрудникам ФСБ России, выполняющим свои обязанности в аэропорту Еревана, совершенно безосновательны и носят сугубо политический характер. Поэтому заявление спикера парламента Армении, который потребовал убрать российских пограничников из аэропорта Еревана, является...
28 февраля 2024
Пашинян и Алиев встретились на Мюнхенской конференции по безопасности
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились на Мюнхенской конференции по безопасности с участием канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом сообщает агентство АзерТАдж. «17 февраля в Мюнхене началась совместная встреча президента Азербайджанской Республики...
17 февраля 2024
Песков заявил, что Россия призывает Азербайджан и Армению к сдержанности
Россия призывает Азербайджан и Армению к сдержанности на фоне обострения ситуации, заявил 13 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Безусловно, это тревожные новости, которые ведутся с линии соприкосновения, обе стороны призываем к сдержанности, к тому, чтобы всячески избегать...
13 февраля 2024
Минобороны Армении: 4 военных погибли при обстреле со стороны Азербайджана
В Армении число погибших военных в результате обстрела со стороны Азербайджана увеличилось до четырёх. Об этом 13 февраля сообщили в Министерстве обороны Армении. Ранее сообщалось о двух погибших. «13 февраля в результате обстрела ВС Азербайджана армянских позиций, расположенных в районе...
13 февраля 2024
«Операция возмездия»: Азербайджан применил силу на границе с Арменией
Госпогранслужба (ГПС) Азербайджана заявила, что провела на границе военную операцию в ответ на обстрел со стороны Армении. «13 февраля подразделениями государственной пограничной службы Азербайджана в ответ на вчерашнюю провокацию вооружённых сил Армении проведена «операция возмездия», — сказано в...
13 февраля 2024
Посла ЕС в Баку вызвали в МИД страны из-за «антиазербайджанской пропаганды»
Посла Евросоюза в Азербайджане Петера Михалко вызвали в МИД республики и выразили обеспокоенность деятельностью мониторинговой миссии ЕС в Армении, сообщила 12 февраля пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства на своём сайте. «В ходе встречи до внимания ещё раз было доведено, что...
12 февраля 2024
Экзитполы показали уверенную победу Алиева на выборах президента
Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев лидирует на внеочередных выборах главы республики с 93,9% голосов, сообщила американская организация Oracle Advisory Group результаты экзитпола. На втором месте, согласно опросу избирателей, находится самовыдвиженец, депутат парламента Азербайджана...
7 февраля 2024
Делегация Азербайджана приостановила работу в ПАСЕ
Делегация Азербайджана приостановила работу в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) из-за споров о её полномочиях. Об этом говорится в заявлении дипломатов, опубликованном 24 января. «К сожалению, ПАСЕ используется как платформа для нападок на некоторые государства-члены. Предвзятые группы...
новость часа
24 января 2024
Ереван потребовал от Баку гарантий отсутствия территориальных претензий
Армения рассчитывает получить от руководства Азербайджана гарантии того, что Баку больше не будет предъявлять территориальные претензии Еревану. Об этом на встрече с членами правящей партии «Гражданский договор» заявил премьер Никол Пашинян, добавив, что Армения готова предоставить такие гарантии в...
20 января 2024
Ереван предложил Баку заключить договор о взаимном контроле вооружений
Армения предложила Азербайджану подписать соглашение о взаимном контроле над вооружениями. Об этом 13 января на заседании инициативной группы возглавляемой партии «Гражданский договор» заявил премьер-министр и лидер политсилы Никол Пашинян. Он напомнил, что Ереван предлагал Баку зеркально отвести...
13 января 2024
В Баку сообщили о прогрессе в работе над мирным договором с Ереваном
Между Баку и Ереваном достигнут значительный прогресс по тексту мирного договора, заявил 4 января помощник президента Азербайджана, заведующий отделом администрации президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев в интервью немецкой газете Berliner Zeitung. «Мы действительно верим, что...
4 января 2024
Песков: Ереван и Баку движутся к финализации работы по мирному договору
Руководство Азербайджана и Армении, очевидно, движется к финализации мирного договора, сообщил 27 декабря на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы действительно констатируем, что страны движутся в сторону финализации работы над мирным договором. Мы надеемся, что это...
27 декабря 2023
Алиев и Пашинян обменялись рукопожатиями на саммите СНГ
На неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге прошла первая с момента обострения ситуации в Нагорном Карабахе осенью 2023 года встреча азербайджанского президента Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Алиев и Пашинян при встрече обменялись рукопожатиями. На экскурсии, которую...
26 декабря 2023
Путин заявил, что Армения сама отказалась от Карабаха
От Нагорного Карабаха отказалась не Россия, а сама Армения, причём инициативно и не информируя Москву. Об этом 14 декабря заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции. «Это Армения признала, что Карабах является частью Азербайджана. Это просто констатация...
14 декабря 2023
Пашинян заявил, что упразднение Нагорного Карабаха было неизбежно
Упразднение Нагорного Карабаха было неизбежным, а Ереван тратил свои ресурсы на создание Нагорно-Карабахской Республики, что было неразрешимой задачей. Об этом 10 декабря заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с активом правящей партии «Гражданский договор» в Тавушской области...
10 декабря 2023
Алиев заявил, что Азербайджан не хочет войны с Арменией
Азербайджан не хочет войны с Арменией, в этом отношении должны быть гарантии, заявил 6 декабря азербайджанский лидер Ильхам Алиев на форуме «Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности» в Баку. «Мы бы хотели, чтобы между Азербайджаном и Арменией не было войны, и в этом...
6 декабря 2023
В Кремле рассказали о попытках на Западе вытеснить РФ из Карабаха
Ряд стран на Западе пытаются дестабилизировать ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и вытеснить оттуда Россию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии тележурналисту «России-1» Павлу Зарубину. «Ну, понимаете, где-то, наверное, три, четыре, пять лет тому назад...
26 ноября 2023
Российские миротворцы свернули ещё один пост в Карабахе
Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе свернул ещё один наблюдательный пост. Об этом 23 ноября сообщило Министерство обороны РФ в бюллетене. «В рамках оптимизации системы наблюдения за обстановкой в зоне ответственности российских миротворцев в течение суток свёрнут один...
23 ноября 2023
МЧС доставит в Ереван 40 тонн гумпомощи для покинувших Нагорный Карабах
МЧС России доставит в Ереван 40 тонн гуманитарной помощи для жителей Нагорного Карабаха, сказано в Telegram-канале министерства. «Гуманитарная помощь направлена гражданам, вынужденно покинувшим территорию Нагорного Карабаха. Самолёт Ил-76 МЧС России вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский в...
22 ноября 2023
Азербайджан предложил Армении встретиться на границе для обсуждения мира
Министерство иностранных дел Азербайджана предложило руководству Армении провести встречу на государственной границе для обсуждения мирного урегулирования. Об этом сообщается на сайте МИД Азербайджана. «Азербайджан готов к прямым переговорам с Арменией на двусторонней основе для скорейшего...
21 ноября 2023