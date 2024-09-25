Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган подарил премьер-министру Армении Николу Пашиняну свою книгу «Более справедливый мир возможен» с авторской подписью, сообщили турецкие СМИ.

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Встреча прошла 25 сентября в Нью-Йорке в ходе 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Согласно сообщению турецкого канала TGRT Haber, на встрече обсуждались вопросы нормализации отношений между Турцией и Арменией, а также мирные процессы между Арменией и Азербайджаном.

«Турция поддерживает установление постоянного мира между Азербайджаном и Арменией и установление прочной дружбы между двумя странами в новый период. Продолжаются усилия по содействию этому», — заявил турецкий лидер.

Эрдоган также заявил, что уже достигнут значительный прогресс в направлении установления мира в Нагорном Карабахе, и выразил искреннюю поддержку этому процессу.

Книга «Более справедливый мир возможен», автором которой является президент Турции, вышла в 2021 году. В книге глава государства подробно описывает усилия Турции по обеспечению справедливости для всего человечества. Турецкий лидер указал в своем произведении на дилеммы глобальной политики, в частности, на несправедливость, миграционный кризис и международный терроризм. Также в книге особое внимание было уделено проблемам ООН.

Граница между Турцией и Арменией закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения стран вызваны обстоятельствами, связанными с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян в Османской империи.

Как передавало ИА Регнум, в июне лидеры двух стран заявили о желании урегулировать двусторонние отношения.

В ноябре 2023 года Эрдоган призывал Ереван искать свою безопасность в сотрудничестве с соседними государствами, а не другими далёкими странами. По его словам, именно провокаторы Армении на самом деле нанесли армянам самый большой ущерб.

В апреле 2024 года президент Турции утверждал, что на Южном Кавказе устанавливается новый порядок и премьер Армении Никол Пашинян осознаёт это. Пришло время отбросить беспочвенные воспоминания и действовать в соответствии с реалиями времени, говорил Реджеп Тайип Эрдоган.