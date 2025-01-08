Ереван, 8 января, 2025, 13:21 — ИА Регнум. Руководство Армении направило предложение Азербайджану по двум ранее несогласованным пунктам мирного договора. Об этом 8 января заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Armenpress.

Roman Naumov/Global Look Press Никол Пашинян

Он сообщил, что Ереван намерен действовать в мирном русле. Армения предлагает Азербайджану устранить все те негативные представления, которые взаимно сформировались у Еревана и Баку. Этот взаимный негатив привёл к многолетнему конфликту, сообщил политик.

«Добавлю, что по двум несогласованным статьям мирного договора мы предложили решения и в случае положительного ответа Азербайджана готовы подписать договор», — отметил Пашинян.

Армения и Азербайджан начали обсуждать возможность подписания мирного договора после завершения в сентябре 2023 года карабахского конфликта, итогом которого стало вхождение Нагорного Карабаха в состав Азербайджана.

Часть договора, касающаяся делимитации и демаркации границы, Ереван и Баку частично согласовали. Республики договорились о проведении делимитации границ на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой они обязались признать территориальную целостность друг друга на основе административных границ в составе СССР.

Несогласованными остаются вопрос окончательного признания Нагоркого Карабаха и семи прилегающих районов территориями Азербайджана и вопрос разблокировки транспортно-логистических коммуникаций на Южном Кавказе и открытия границ.

Как сообщало ИА Регнум, в мае прошлого года Ереван и Баку согласовали пограничную линию в районе армянской Тавушской области и азербайджанского Газахского района. Армения согласилась уступить Азербайджану четыре приграничных села.

В июле азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что заключение мирного договора с Арменией невозможно до тех пор, пока Ереван не внесёт изменения в конституцию страны. Они предполагают окончательный отказ Армении от Нагорного Карабаха.

В ноябре Алиев заявил, что республики близки к достижению окончательной договорённости по тексту мирного договора. По его словам, подписание соглашения задерживается по вине Еревана.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Москва готова продолжать содействовать Армении и Азербайджану в выработке мирного договора и в продвижении процесса делимитации и демаркации границы.