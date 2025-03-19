Ереван, 19 марта, 2025, 16:00 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о своей готовности к подписанию мирного договора с Азербайджаном. Соответствующее заявление он опубликовал 19 марта.

Roman Naumov/Global Look Press Премьер-министр Армении Никол Пашинян

«Проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном согласован и ожидает подписания. Я готов подписать этот документ», — написал он в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 14 марта Никол Пашинян во время телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что текст проекта соглашения о мире между Арменией и Азербайджаном согласован.

Глава правительства Армении также рассказал, что стороны обсудили другие вопросы, касающиеся региональных и двусторонних отношений.

Министерство иностранных дел Армении 13 марта подтвердило завершение переговоров по мирному договору с Азербайджаном. В ведомстве отметили, что документ готов к подписанию.

Армения и Азербайджан начали обсуждать возможность подписания мирного договора в сентябре 2023 года, после того как армия Азербайджана взяла под контроль практически всю территорию Нагорного Карабаха.

Часть договора, касающуюся делимитации и демаркации границы, Ереван и Баку частично согласовали. Республики договорились о проведении делимитации границ на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой они обязались признать территориальную целостность друг друга на основе административных границ в составе СССР.

Несогласованными оставались вопросы окончательного признания Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов территориями Азербайджана и разблокировки транспортно-логистических коммуникаций на Южном Кавказе и открытия границ.

Пашинян 8 января заявил, что руководство Армении направило предложение Азербайджану по двум ранее не согласованным пунктам мирного договора, заверив, что Ереван намерен действовать в мирном русле.