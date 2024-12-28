Баку, 28 декабря, 2024, 18:30 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Азербайджана передала в суд уголовное дело против экс-главы правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубена Варданяна. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба ведомства 28 декабря.

Владислав Шатило/RBC/TASS Рубен Варданян

«28 декабря 2024 года Генеральный прокурор Азербайджанской Республики утвердил обвинительное заключение и направил его на рассмотрение в Бакинский военный суд», — говорится в публикации.

Отмечается, что против Варданяна было выдвинуто окончательное обвинение по различным статьям, в том числе о терроризме, нарушении норм международного гуманитарного права во время вооружённого конфликта, создании преступной организации, насильственном захвате власти и её удержании, насильственном изменении конституционного строя государства и другие.

Как сообщало ИА Регнум, 27 сентября 2023 года азербайджанские пограничники задержали Варданяна при попытке выехать в Армению через пункт пропуска «Лачин». Его доставили в Баку. Там ему предъявили обвинения, в том числе в финансировании терроризма. В связи с этим его отправили под арест.

19 сентября 2023 года власти Азербайджана объявили о проведении «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. В Москве призвали остановить кровопролитие и вернуться к мирному процессу. 20 сентября стороны конфликта договорились о перемирии.

16 мая суд в Баку продлил срок ареста бывшего государственного министра непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Варданяна ещё на пять месяцев.