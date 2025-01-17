Баку, 17 января, 2025, 12:48 — ИА Регнум. В Бакинском военном суде начался судебный процесс по уголовным делам в отношении бывших лидеров Карабаха, обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана и азербайджанского народа.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

Предварительное заседание по уголовному делу пройдёт в отношении 15 человек, которые ранее были объявлены в международный розыск. После антитеррористической операции в сентябре 2023 года их задержали и доставили в Баку.

Бывших лидеров сепаратистского режима в Карабахе обвиняют в преступлениях против мира и человечества, военных преступлениях, терроризме и финансировании терроризма, убийствах и других преступных деяниях. Всего суд рассмотрит дело по 2548 эпизодам.

Вооружённые силы Азербайджана 19 сентября 2023 года начали боевые действия на территории Нагорного Карабаха, объявив о проведении там «антитеррористических мероприятий». Через день боевые действия закончились согласием Степанакерта на условия Баку. 15 октября президент республики Ильхам Алиев поднял государственный флаг республики в столице Карабаха.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы участвовать в урегулировании между Баку и Ереваном в той части, которая востребована обеими сторонами.

Как передавало ИА Регнум, президент Азербайджана заявил, что республика ожидает инвестиций России в восстановление Нагорного Карабаха и будет рад приходу российских подрядчиков.