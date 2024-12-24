Нагорный Карабах был обречён вернуться в состав Азербайджана, а предыдущие лидеры Армении знали это, но обманывали народ сказками, что независимость самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики удастся перевести из состояния де-факто в состояние де-юре. Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сделанное 23 декабря, звучит по меньшей мере неожиданно. Тем более что три предыдущих президента Армении — Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян и Серж Саргсян — правдой это не считают.

ИА Регнум

Однако старина Никол упрям.

«С 1994 года, то есть с момента начала перемирия (когда Нагорный Карабах стал де-факто независимым. — Прим. ред.), переговорный процесс был направлен исключительно на возвращение Нагорного Карабаха в состав Азербайджана. Процесс не имел никакого другого содержания. Любые разговоры о другом содержании были внедрены в Республике Армения исключительно для решения внутриполитических задач», — уверен Пашинян и публично признает свою ошибку: когда после прихода к власти в 2018 году он ознакомился с ходом переговорного процесса, то не рассказал народу всю правду.

«С таким же успехом он может заявить, что с начала Арцахского движения мы боролись, чтобы провозгласить Армению «западным Азербайджаном», — отметил руководитель офиса Кочаряна Баграт Микоян.

И специфического мнения об откровениях премьера придерживаются многие другие.

Например, руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ) Айк Халатян в беседе с ИА Регнум полагает, что сейчас он снова, как и все последние годы, даёт ложную информацию о ходе переговорного процесса. В качестве доказательства он приводит слова бывшего российского сопредседателя Игоря Попова и главы Евросовета Шарля Мишеля: они утверждали, что Пашинян стал первым лидером Армении, который официально признал Нагорный Карабах частью Азербайджана.

Да и президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что посредники за закрытыми дверями принуждали его признать независимость Нагорного Карабаха, но он отказался.

Одним из пунктов переговоров действительно было проведение референдума в Нагорном Карабахе. Стороны в обсуждении этого пункта не могли решить два ключевых вопроса: на каких территориях он будет проходить и кто будет на референдуме голосовать (только тогдашние жители НКР или ещё и бежавшие в 90-е годы из Нагорного Карабаха азербайджанцы).

Ещё одним вариантом был «особый статус» Нагорного Карабаха в Азербайджане.

В итоге компромисс так и не нашли, что сохраняло переговорный процесс на паузе, а ситуацию в НКР — в подвешенном состоянии. И это ни на йоту не приближало Карабах к возвращению в состав Азербайджана, сохраняя его де-факто независимым. Как и постоянное обсуждение статуса НКР.

«До 2020 года Алиев был согласен на широкую автономию. Более того, по Казанской формуле Азербайджан даже соглашался со схемой 5+2, то есть сначала пять районов, потом два до уточнения окончательного статуса Карабаха. Но в целом обсуждение «статуса» было в то время достаточно большой уступкой», — объясняет ИА Регнум старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики Филологического факультета РУДН, эксперт РСМД Камран Гасанов.

Это, в свою очередь, устраивало Степанакерт и допашиняновский Ереван, сумевшие выстроить более-менее целостную конструкцию, обеспечивающую эту де-факто независимость. Конструкцию, основанную на отказе от провокаций и на тесных отношениях с Россией, которые обеспечивали неформальные гарантии безопасности НКР.

Конструкцию же разрушил именно Пашинян.

«Был шанс сохранить де-факто независимый Нагорный Карабах. Но для этого надо было вести более умную и продуманную внешнюю политику, а не ту, которую Пашинян вел до Второй карабахской войны, во время войны и после войны», — уверен Халатян.

На момент 2018 года Азербайджан в военно-политическом и экономическим смысле в разы превосходил Армению, а боевые действия не начинал во многом из-за тесных отношений с Москвой и воспоминаний о том, к чему нападение на российского союзника привело Михаила Саакашвили.

Однако Пашинян после прихода в 2018 году начал расшатывать статус-кво — начиная с чисток пророссийского генералитета и заканчивая назначением на ответственные посты условных «ереванских соросят». Тех, которые регулярно выступали за выход из российских интеграционных структур. А заодно испортил отношения и с другим союзником — Ираном, начав выстраивать отношения с американцами: иранцы считали, что Пашинян собирается сделать из Армении антииранский плацдарм США.

Резкое охлаждение отношений привело к исчезновению неформальных гарантий, после чего Пашинян начал открыто провоцировать Алиева — в частности, заявлениями во время визита в Шушу, что НКР теперь является частью Армении (азербайджанский лидер потом не раз эту фразу вспоминал).

«Его предшественники, конечно, сделали всё, чтобы затянуть процесс, но Пашинян после прихода к власти допустил ещё большие ошибки, которые ускорили военный сценарий. Если со «старыми политиками» вроде Саргсяна и Кочаряна было хоть какое-то взаимопонимание, то танцы с бубнами в Шуше новоиспеченному Пашиняну Алиев простить не мог», — отмечает Гасанов.

И это при том, что официально НКР в Армению никто не включал. Когда Алиев в 2021 году начал наступление на Карабах, армянский премьер бросил республику на произвол судьбы — не отправил армянскую армию на её защиту и не провёл мобилизацию. После этого уже бессмысленно было говорить даже об автономии Карабаха.

Пашинян, по мнению экспертов, сначала создал все условия, чтобы сосед мог развязать войну, а после этого испортил отношения со своими союзниками и партнёрами, позволив азербайджанцам безнаказанно осуществить этническую чистку в Нагорном Карабахе и даже предъявлять претензии к территории Армении — требовать возврата «Зангезурского коридора», а также ограничить армянские вооруженные силы.

Собственно, именно эти претензии Алиева, которые Пашинян собирается принять, и являются причиной, почему армянский премьер заговорил о сдаче Карабаха предыдущими президентами.

«На носу новые серьёзные уступки армянской стороны в переговорном процессе. По своей традиции он пытается выставить виновными бывшие власти и союзников Армении, но только не себя. И именно с этой целью он хочет представить ситуацию так, что даже грядущие уступки являются логическим продолжением тех ошибок, которые были сделаны предыдущими властями — а он просто не смог их исправить», — продолжает Хайлатян.

В целом же опрошенные ИА Регнум эксперты восприняли попытки Пашиняна переложить вину крайне скептически.

«Три бывших президента Армении — совершенно разные люди и разные деятели, с разными системами ценностей. Но у них есть одна явная историческая общность: при них Армения не была проигравшей стороной, в разбитом, униженном и разрушенном состоянии», — утверждает армянский политолог Ваге Ованнисян. А его коллега Арман Мусинян, пресс-секретарь Левона Тер-Петросяна, иронизирует, что для армянского общества будет крайне полезно, если Никол Пашинян организует дебаты с самим собой. «Уверен, обе стороны с лёгкостью докажут, что их оппонент лжёт», — говорит он.

Однако нужно понимать, что в своих нынешних откровениях Пашинян обращался на самом деле не к бывшим главам государства, а к армянскому народу. К людям, которым нужно каким-то образом пережить очередное унижение, связанное с уступками Азербайджану. А в том, что унижение произошло, гораздо легче обвинить «бывших», чем признать собственную вину — в том числе за то, что в 2018 году выбрали Пашиняна премьером страны.