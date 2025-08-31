Интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева саудовскому телеканалу «Аль-Арабия» (которое государственное информагентство республики заботливо перевело на русский язык) стало ярким показателем и современной политики Баку, и того, как здесь видят свою историю и истоки государственности.

Иван Шилов ИА Регнум

Азербайджанский президент назвал российскую спецоперацию на Украине «вторжением» и заверил, что с первых дней СВО «мы (то есть азербайджанское государство) поддерживали территориальную целостность Украины и продолжаем ее поддерживать».

По логике Алиева, Россия «вторглась» не только на Украину, но якобы совершила агрессию и против Азербайджана: «В апреле 1920 года российская армия вторглась в Азербайджан и оккупировала его».

По той же логике, с мая 1920 года, когда была провозглашена Азербайджанская ССР и до упразднения Советского Союза в декабре 1991-го, Азербайджан был оккупированной территорией. О «российской оккупации» говорится, например, в учебнике истории за 8-й класс (в том числе на русском языке).

Но довольно странно слышать такое заявление от Ильхама Гейдаровича Алиева, окончившего в 1982-м МГИМО, а затем в 1985-м получившего там же «корочки» кандидата исторических наук.

«Одно дело учиться в Баку сыну первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана, а другое — в Москве, в совершенно иной среде да ещё в таком молодом возрасте. Но я не подвёл отца, учился хорошо в институте, а затем и в аспирантуре», — вспоминал Алиев в интервью журналисту Михаилу Гусману.

В самом деле, отец и непосредственный предшественник нынешнего президента Гейдар Алиевич Алиев был не только третьим главой Азербайджанской республики. До этого (в 1969–1982) он поработал первым секретарём ЦК Компартии Азербайджанской ССР.

Также Алиев-старший был кандидатом в члены (1976–82) и членом (1982–87) Политбюро ЦК КПСС — партии, которая правила «страной-оккупантом». Одновременно с пребыванием в составе Политбюро товарищ Алиев занимал пост первого зампреда Совета Министров СССР, то есть исполнительной власти «страны-оккупанта».

Не менее интересно и первое постоянное место работы будущего главы независимого Азербайджана.

Как тов. Алиев боролся с антисоветчиками

С 1941 года Гейдар Алиев был принят на службу в управление НКВД на своей малой родине, в Нахичеванской АССР. После перерыва на работу в местном Совнаркоме в 1943–44 годах Гейдар Алиевич вновь поступил на службу в органы безопасности.

В 1948 г. он возглавляет 5-й отдел управления МГБ СССР по Азербайджану. Пятый отдел отвечал за борьбу с идеологическими врагами, то есть по нынешней логике Алиева — с идейными сторонниками восстановления независимого Азербайджана. После учёбы в ленинградской школе переподготовки оперсостава МГБ тов. Алиев-старший пошёл на повышение. В июне 1967 года московское руководство назначает его председателем КГБ АзССР.

В том же году генерал-майор КГБ Алиев публикует в общесоюзном ведомственном сборнике статью «Активнее пресекать происки вражеских разведок в приграничных районах».

Он рассказал о работе старших коллег (НКВД 1930-х и 1940-х годов) и привёл примеры из времён, когда он сам работал в НКВД-МГБ-КГБ. Как чекисты ловили не только агентов спецслужб США, Турции и шахского Ирана, но и завербованных турками дезертиров из Красной армии. То есть тех, кто — согласно нынешней идеологии алиевского Азербайджана — боролся с «оккупантами» при поддержке друзей из Анкары.

Президент и отец президента, который ныне покоится на Аллее почётного захоронения в Баку, завершал статью в сборнике КГБ обещанием «с честью выполнить задачи, поставленные перед чекистами партией и правительством».

За верную службу как в органах безопасности, так и по партийно-советской линии Гейдар Алиев получил от «оккупантов»: пять орденов Ленина, две звезды Героя Соцтруда, орден Октябрьской Революции и орден Красной Звезды и — даром что не был на фронте — орден Отечественной войны I степени.

Трудно поверить, что Ильхам Гейдар-оглы Алиев настолько не уважает своего отца. Ещё труднее поверить, что Гейдар Алиев, работая в советских спецслужбах и высших эшелонах бакинской и московской номенклатуры, был глубоко законспирированным приверженцем Азербайджанской демократической республики — которую-де и «уничтожила Россия» в 1920-м.

В статье Алиева-старшего неоднократно упоминаются уничтоженные в 1930-х агенты мусаватистов — членов Мусульманской демократической партии «Мусават» (в переводе с арабского — «Равенство»). Эта либерально-националистическая и пантюркистская партия, собственно, и создала АДР. И правила в этой недолговечной республике с мая 1918-го по апрель 1920-го.

Точнее, мусаватисты только претендовали на управление. Ведь в эти годы о каких-либо границах и государственности говорить было сложно. Закавказье было охвачено хаосом общероссийской гражданской войны.

Чтобы понять, действительно ли «в апреле 1920 года российская армия вторглась в Азербайджан и оккупировала его», нужно вкратце напомнить о том, что творилось в Закавказье после Февральской революции 1917-го.

Почему Азербайджан учредили в Тбилиси

До 1918 года в Закавказье и не подумывали о сепаратизме. Мусульманское тюрко-татарское национальное движение (этноним «азербайджанцы» тогда был не в ходу, народ чаще именовали закавказскими татарами или тюрками) выступало даже не за республику, а за национальную автономию в рамках федеративной России. О том же говорили и грузинские социал-демократы, и армянский аналог эсеров — Революционная федерация «Дашнакцутюн».

После октября 1917 г. и разгона Учредительного собрания в Тифлисе Закавказский комиссариат (орган, созданный ещё при Керенском) созвал свою «Учредилку» — с грузинскими меньшевиками, армянскими дашнаками и закавказско-татарскими мусаватистами. В парламенте, который на польский манер назвали сеймом, тоже не вели речь о сепарации от России.

Всё изменило, во-первых, обрушение Кавказского фронта зимой 1917–18 годов (не без влияния большевистских агитаторов), а во-вторых, подписание Советской Россией мира в Брест-Литовске.

Нарушив заключённое в декабре 1917-го перемирие, войска Османской империи при поддержке союзников-германцев начали заполнять военно-политический вакуум. Был потерян Эрзурум и другие города, занятые нашей армией в ходе Первой мировой. В апреле османы вошли уже в российский город Батум.

Большевистский Военно-революционный комитет Кавказского фронта бежал из Тифлиса в другой многоэтничный город — мусульмано-армяно-русско-грузинский Баку. Тогда и началась история «бакинских комиссаров» — местного Совнаркома (он же Бакинская коммуна) во главе со Степаном Шаумяном, Нариманом Наримановым и Иваном Фиолетовым. Коммуна начала формирование Красной гвардии.

«Татарские» национал-либеральные пантюркисты из партии «Мусават» заседали далеко от Баку, в Тбилиси и в Елисаветполе — нынешней Гяндже. Но и Коммуну нельзя было назвать полноценной властью. Так, она оказалась неспособной остановить армяно-мусульманскую резню в Баку в марте 1918-го.

Во взаимной этнической чистке участвовали, с одной стороны, ушедшие с фронта солдаты-армяне и отряды дашнаков («мстившие» местным тюркам за османский геноцид 1915 года), а с другой — «кавказско-татарские» бойцы Дикой дивизии.

По итогам мусаватисты потеряли всякое влияние в Баку. Коммуна условно упрочила власть, но вынуждена была считаться с враждебными дашнаками. Тем временем османы взяли российские города Карс, Ардаган, Артвин и двинулись дальше — на Эривань (Ереван) и Тифлис.

Тбилисскую «умеренную демократию» в виде сейма и комиссариата защищать было некому.

Демократы запросили мира. Турки выставили ультиматум, одним из пунктов которого было: де-юре отделить всё Закавказье от России. Поэтому в апреле 1918-го в Тбилиси была провозглашена ЗДФР — Закавказская демократическая федеративная республика во главе с грузинским меньшевиком Акакием Чхенкели. В его кабинет вошло пять представителей от «мусульман» (слово «азербайджанцы» опять-таки не было употреблено), главным из которых был беспартийный хан Фатали Искандер-оглы Хойский.

Закавказская демократическая федерация развалилась через месяц и одну неделю, из-за тех же внешних причин, по которым это псевдогосударство появилось.

15 мая 1918-го турки заняли Александрополь (позже названный Ленинаканом, сейчас Гюмри). К Тифлису устремились сотни тысяч армянских беженцев. Терско-Дагестанское правительство горцев Кавказа «закрыло границу» — армянам там грозила всё та же резня.

В этих условиях грузины в правительстве ЗДФР решили считать себя Национальным советом и обратились за помощью от турок к союзникам тех же турок — немцам. Германская империя выдвинула ультиматум: Грузия провозглашает себя независимой республикой под протекторатом кайзера Вильгельма. Что и было сделано.

Оставшись без «своего» государства ЗДФР, Фатали-хан собрал в Тифлисе мусульманскую фракцию, которая там же 28 мая 1918 года приняла решение:

«Так как Федеративная Закавказская Республика раздроблена была отделением от неё Грузии, Национальный Азербайджанский Совет объявил… независимость Азербайджана».

Мусаватисты, которые задавали тон в правительстве этого поневоле независимого и по сути виртуального государства, очертили границы АДР предельно произвольно — «территория состоит из Восточного и Южного Закавказья». Провозглашённая Азербайджанская демократическая республика не контролировала по сути ничего, зато сама быстро оказалась под контролем.

Как турки отобрали Баку у англичан

В июне 1918-го Османская империя и АДР заключили «договор о дружбе», по которому у нового государства появились формально собственные вооружённые силы — Кавказская исламская армия. Это соединение примерно в 18 тыс. штыков входило в структуру турецкой Восточной группы армий.

Командующим войсками демократической республики стал турок Нури-паша, сводный брат Энвера-паши, султанского военного министра и одного из организаторов геноцида армян.

Биография братьев требует отдельных рассказов. Упомянем лишь, что Энвер успеет побывать эмиссаром, а затем врагом большевиков в Средней Азии и погибнет в стычке красноармейцев с басмачами. Нури окажется одним из организаторов Туркестанского легиона СС, но не понесет наказания и умрёт уже после Второй мировой в родной Турции.

Британские войска на пути к Баку

А летом 1918-го турецкие «прокси» из Кавказской исламской армии Нури-паши повели наступление на Баку. Хотя основной ударной силой были все-таки турецкие войска.

Противостояла им очень странная коалиция из Красной армии Бакинской коммуны, дашнаков — беженцев из Западной Армении, белых казаков под командованием генерала Русской императорской армии, осетина Лазаря Бичерахова и солдат британского экспедиционного корпуса. Появление последних было как раз логично. В Лондоне не хотели, чтобы бакинские нефтепромыслы достались туркам (а по сути их старшим союзникам, немцам).

Турецкая группировка с приданной ей «армией АДР» действовала успешнее красно-бело-дашнакских противников. В сражениях под Геокчаем и Шемахой бакинская коалиция проиграла Нури-паше, после чего история Коммуны закончилась.

В августе Совнарком подал в отставку, власть взял ЦК Каспийской флотилии (Диктатура Центрокаспия). В советской истории эсеро-меньшевистские «диктаторы» фигурировали как убийцы 26 бакинских комиссаров. По сути, это были те, кто хотел привести в Баку англичан: на последнем этапе город от турок оборонял экспедиционный корпус Леонеля Денстервиля и индийские стрелки сэра Уильяма Монтгомери Томпсона.

В сентябре 1918 года англичане вынуждены были сдать Баку Нури-паше, который и сделал город столицей Азербайджана. Взятие Баку сопровождалось массовыми убийствами. В отличие от мартовских событий того же года главными жертвами этой резни стали уже армяне — по версии армянских историков, погибло от 10 тыс. до 30 тыс. человек.

Случилось это всего за месяц до перемирия Османской империи с Британией и другими странами Антанты — де-факто капитуляции султана.

Но АДР, по сути бывшая колонией Османской империи, не схлопнулась и просуществовала еще полтора с небольшим года. Дело опять во внешних обстоятельствах.

Как сэр Уильям спас демократию и не помешал резне

16 ноября 1918 года из города ушли последние солдаты османской регулярной армии, а 17 ноября в Баку вступили англо-индийские войска Уильяма Томпсона. После нескольких инцидентов сэр Уильям и мусаватисты договорились: Кавказская исламская армия и влившиеся в неё турецкие отряды ретировались во внутренние районы. Военное министерство АДР обосновалось в Гяндже, а англичане позволили правительству АДР заседать в Баку.

Дальнейшая история республики по сути сводилась к войне с дашнакской Республикой Армения при помощи традиционного союзника. На смену разгромленным османам пришло национальное движение во главе с Мустафой Кемаль-пашой (будущим Ататюрком).

Кемалисты, строившие национальное государство, де-юре не претендовали на Закавказье, но были готовы помочь в войне с армянами другому тюркскому государству, тем более с плавающими границами.

Эпицентром войны стали территории Карабаха, Зангезура и Нахичевани. Армяно-азербайджанский конфликт 1919–20 годов создал матрицу уже постсоветских войн и «урегулирований».

По степени ожесточения при взятии городов и сёл её можно было сопоставить с Карабахской войной первой половины 1990-х. Так, уже на исходе войны, в марте 1920-го мусаватисты выбили армянские отряды из карабахской Шуши со смешанным армяно-азербайджанским населением. Это сопровождалось не только резнёй (по утверждению армянской стороны — 20 тысяч погибших, азербайджанская сторона говорит о 500 погибших), но и депортацией армян.

Описывая рейд дашнаков на «тюркский» город Беюк-Веди в Араратской долине, британские наблюдатели констатировали «врожденную неспособность обеих сторон урегулировать любую проблему, кроме как с помощью убийства или резни».

Как США впервые захотели взять Зангезур

Первая (или «нулевая») армяно-азербайджанская война стала частью того сценария, который начинает реализовываться в Закавказье, когда оттуда уходит сдерживающая сила — Россия.

Когда шли бои в Карабахе, меньшевистская Грузия воевала с южными осетинами и абхазами, претендовала на Сочи и вела пограничный конфликт с Арменией. С запада, из Турции наступала армия кемалистов, которая к декабрю 1920-го поставила само существование армянских государства и народа под вопрос.

На юго-востоке, в Ленкоранском уезде местный народ — талыши провозгласили советскую республику и до лета 1919 года воевали с Азербайджаном.

К северу от Кавказского хребта, от Черкесии до Дагестана шла война красных, бело-казачьих, «красно-зелёных» и исламских горских ополчений.

Ещё одна параллель — теперь уже с новейшими событиями.

Летом 1919 года США предприняли попытку стать посредником между Арменией и Азербайджаном и одновременно взять под контроль зону между этими двумя государствами. Администрация Вудро Вильсона через верховного комиссара Антанты в Армении предложила идею: создать в районе Нахичевани нейтральную зону под контролем США.

Но проект провалился: Азербайджан и Грузия обвинили американцев в подыгрывании армянам. Баку поставил условие — нейтральная зона только при условии вывода армянских войск из Зангезурского коридора (с заходом туда азербайджанцев). Переговоры зашли в тупик, и война возобновилась.

В остановке этого кровавого хаоса вновь сыграли свою роль внешние обстоятельства.

Как Ильич внедрял деколонизационную повестку

Когда Ильхам Алиев говорит, что «российская армия вторглась в Азербайджан и оккупировала его», он лукавит. На пространстве распавшейся Российской империи действовало несколько армий. И если бы в Закавказье вошли Вооружённые силы Юга России (ВСЮР) генерала Деникина, которые воевали за великую, единую и неделимую Россию», то о Демократической республике Бакинской и Елисаветпольской губерний пришлось бы забыть.

Закавказские демократии отнюдь не были ни союзниками, ни надёжным тылом белых.

Но в реальности к концу 1919 года ВСЮР на Дону и в Предкавказье были разбиты, меньшевистская Грузинская демократическая республика интернировала отступивших деникинцев. А весной 1920 года со стороны восточного Кавказа и с Каспия зашла не российская, а Рабоче-крестьянская красная армия. С военной точки зрения она нейтрализовала небольшевистские силы по окраинам бывшей империи.

Политические же задачи заключались отнюдь не в оккупации с включением в «единую и неделимую». Речь шла о пересоздании закавказских республик — только теперь уже не «эсеро-меньшевистских», а «правильных»: советских и социалистических.

Прибытие бронепоезда XI Красной Армии в Баку 28 апреля 1920 года

Ещё в 1918 году Владимир Ленин заявил азербайджанскому коммунисту Дадашу Буниятзаде (впоследствии главе Совнаркома АзССР): «Нужно собрать снова силы и перевоспитать обманутых меньшевиками и эсерами рабочих и крестьян Азербайджана и освободить их».

На тот момент даже часть азербайджанских большевиков считала, что Бакинская и Гянджинская губернии должны войти в состав РСФСР. Грузинские коммунисты также были настроены скептически относительно «перезагрузки» Азербайджана.

Однако Ленин прямо сказал: мнение о создании самостоятельной республики — правильно, а вхождение по губерниям является колонизаторством и даже глупостью.

Любопытно, что один из решающих аргументов в пользу этого тезиса Ленину представил армянин Анастас Микоян, один из активных деятелей Бакинской коммуны и будущий политический долгожитель. В письме Ленину в мае 1919-го Микоян настаивал: большевикам, как интернационалистам, надо поддержать идею независимого советского Азербайджана для завоевания доверия мусульманских трудящихся масс.

В итоге по настоянию Ильича 19 июля 1919 года на совместном заседании Политбюро и Оргбюро ЦК РКП (б) было принято решение сделать Азербайджан советским, но суверенным.

По свидетельству Сергея Кирова и ещё одного выжившего бакинского комиссара Наримана Нариманова, Ленин подчёркивал — новая Азербайджанская республика должна стать примером для народов Востока.

Анна Рыжкова ИА Регнум

План был реализован уже после разгрома Деникина — и весьма быстро: 27 апреля 1920 года азербайджанские коммунисты подняли восстание, в ночь на 28-е группа бронепоездов выдвинулась из Петровска (нынешней Махачкалы) и уже утром почти без боёв достигла Баку. Тогда же, 28 апреля, Азербайджанский ревком провозгласил советскую республику и обратился к Москве с просьбой о поддержке.

В это время армия АДР была поглощена более важным делом — войной с дашнакской Арменией. Поэтому советизация Азербайджана заняла не более двух недель и не встретила особых препятствий. Следом настала очередь Армении, которая стала советской республикой в ноябре–декабре того же 1920 года.

В итоге на место недолговечной мусаватистской республики с условными и спорными границами пришло советское социалистическое государство, просуществовавшее куда дольше — 71 год.

И именно ему наследует Республика Азербайджан — в том числе потому, что в территориальных спорах с Арменией Баку апеллирует именно к советским административным границам. Ильхам Алиев утверждает, что устанавливая эти границы, «оккупанты» действовали в пользу Армении. Но в реальности всё происходило «с точностью до наоборот».